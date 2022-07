Goodfood s’associe à Pusateri’s pour bonifier son service d’épicerie sur demande

English French

TORONTO et MONTRÉAL, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), une entreprise de boîtes-repas et de produits d’épicerie en ligne de premier plan, élargit son offre de produits de haute qualité, de fruits et légumes frais et de solutions de repas de tous les jours en s’associant au chef de file du domaine de l’épicerie fine Pusateri’s Fine Foods .

Plus tôt ce mois-ci, les clients de Goodfood ont eu accès à une variété de délicieux prêts-à-manger de Pusateri’s lorsqu’ils utilisent le populaire service de commande sur demande de la marque. Parmi les articles au menu, on retrouve un assortiment de bols repas fraîchement préparés ainsi que les plats classiques de la marque, soit la lasagne, le pâté chinois et le macaroni au fromage à la truffe. Pour en savoir plus au sujet des produits offerts, visitez le site makegoodfood.ca .

« Dans le cadre de notre mission visant à offrir aux Canadiens davantage de solutions repas d’une grande fraîcheur et d’une qualité irréprochable par l’entremise de notre service sur demande, nous sommes heureux d’étendre notre sélection de produits uniques de fabrication artisanale grâce à notre partenariat avec Pusateri’s Fine Foods », déclare le chef de la direction de Goodfood, Jonathan Ferrari. « Ce partenariat s’est imposé naturellement puisque, comme Goodfood, Pusateri’s est réputée pour ses ingrédients de qualité supérieure et ses normes de qualité élevées. »

Cette alliance permettra à Goodfood de proposer aux clients qui recherchent des mets déjà préparés des solutions repas pour le déjeuner, le dîner et le souper pouvant être livrées en 30 minutes, sans devoir s’abonner au service.

L’ajout des options de repas gastronomiques sans prétention de Pusateri’s au service de livraison rapide sur demande de Goodfood n’est qu’un autre exemple qui illustre l’évolution constante de la marque dans le but d’offrir aux Canadiens de délicieuses idées de plats frais et pratiques pour tous les repas de la journée, sans sacrifier la qualité.

« Nous savons que les gens ont des vies bien remplies et qu’il n’est pas toujours facile de trouver des idées de repas à la fois rapides, sains et savoureux. C’est pourquoi nous nous sommes donné comme mission de simplifier la planification et la préparation des repas en offrant notre service de livraison sur demande pratique, ajoute M. Ferrari. Et grâce à notre partenariat avec Pusateri’s, les Canadiens auront de nouvelles occasions de déguster des mets raffinés sans avoir à se tracasser. »

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour ses membres à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est d’être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et à son infrastructure d’approvisionnement de classe mondiale reliée directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

À propos de Pusateri’s Fine Foods

Encore aujourd’hui, c’est notre fondateur, Cosimo Pusateri, arrivé de Sicile au Canada en 1957 avec sa famille alors qu’il était enfant, qui fait battre le cœur de Pusateri’s. Cosimo a transformé le petit marché familial de quartier dans la Petite Italie, à Toronto, en cette épicerie fine que nous sommes aujourd’hui, spécialisée dans les mets préparés maison et proposant une sélection inégalée de produits frais, gastronomiques, artisanaux et de spécialité de producteurs locaux et internationaux dans des boutiques à l’ambiance intime.

Cosimo était adoré de tous pour sa capacité à s’entretenir des aliments, de la famille et des plus belles choses de la vie. Il croyait en ce qu’il y avait de meilleur — seulement le meilleur. Son esprit nous guide encore à ce jour en dictant nos normes d’excellence. Pusateri’s comprend cinq épiceries ayant pignon sur rue à Toronto, des services de traiteur ainsi que des services de magasinage en ligne et de livraison.

