betFIRST ajoute i-gaming à sa liste de fournisseurs

BRUSSELS, Belgium, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST – l’un des casinos en ligne les plus populaires de Belgique - vient d'intégrer les meilleurs jeux d'i-gaming à sa bibliothèque.



betFIRST Casino est parvenu à faire sa place parmi les sites belges de jeux en ligne les plus célèbres du secteur, et ce, notamment grâce à son dévouement indéfectible envers ses joueurs. L'entreprise fait toujours en sorte de développer son offre, notamment en s'efforçant d'inclure les meilleurs jeux conçus par les fournisseurs les plus réputés du secteur.

Les clients de betFIRST peuvent désormais profiter pleinement des jeux du fournisseur, tels que Triple Wild Seven, Super Reels Deluxe, Multi Dice 81 et bien d'autres, en se rendant dans le lobby de betFIRST dès maintenant.

Daphne Bal, responsable marketing chez betFIRST, s'exprime à ce sujet : « Nous sommes ravis d'accueillir l’i-gaming à bord. Sa gamme de jeux s'aligne parfaitement avec le reste de la bibliothèque de betFIRST et constitue une nouvelle corde à notre arc alors que nous continuons à faire évoluer notre offre de jeux ».

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse pr@betfirst.be.