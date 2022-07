Entech : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Quimper, le 8 juillet 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENTECH à PORTZAMPARC, à la date du

30 juin 2022 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 362 titres ENTECH,

81.582,90 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 29/10/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200 000,00 euros





Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 29 191 titres 202 552,67 € 363 transactions Ventes 24 512 titres 171 996,22 € 295 transactions





Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux TOTAL 363 29 191 202 552,67 TOTAL 295 24 512 171 996,22 03/01/2022 1 150 1050 03/01/2022 1 100 704 04/01/2022 1 150 1050 04/01/2022 1 150 1056 05/01/2022 2 151 1050,91 05/01/2022 1 150 1050 06/01/2022 2 300 2082 06/01/2022 1 150 1050 07/01/2022 4 483 3347,05 07/01/2022 3 450 3144,02 10/01/2022 3 450 3117,02 10/01/2022 2 124 867,52 11/01/2022 3 450 3119,99 11/01/2022 2 300 2094 12/01/2022 1 150 1041 18/01/2022 3 195 1353,59 13/01/2022 3 500 3468 19/01/2022 13 1200 8660,04 14/01/2022 1 32 221,44 20/01/2022 2 200 1472 17/01/2022 2 286 1979,41 24/01/2022 3 300 2220 19/01/2022 3 550 3939,98 25/01/2022 2 200 1470 20/01/2022 4 600 4356 26/01/2022 3 300 2205,99 21/01/2022 3 450 3258 27/01/2022 3 192 1386,6 24/01/2022 6 600 4332 28/01/2022 4 400 2928 25/01/2022 3 300 2148 31/01/2022 2 200 1476 26/01/2022 3 300 2163,99 01/02/2022 1 100 732 27/01/2022 6 600 4284 02/02/2022 1 1 7,3 28/01/2022 2 200 1450 03/02/2022 1 100 728 31/01/2022 4 400 2924 07/02/2022 2 110 781,4 01/02/2022 1 100 724 08/02/2022 1 32 228,48 02/02/2022 3 201 1455,3 09/02/2022 1 100 714 03/02/2022 2 200 1444 10/02/2022 2 40 285,2 04/02/2022 3 205 1459,91 11/02/2022 2 160 1144,8 08/02/2022 1 22 156,2 16/02/2022 1 1 7 09/02/2022 2 125 887,5 17/02/2022 1 1 6,94 14/02/2022 4 400 2800 21/02/2022 1 100 686 15/02/2022 3 301 2103 22/02/2022 5 415 2773,4 16/02/2022 3 201 1395 23/02/2022 8 602 4177,88 17/02/2022 2 101 696,94 24/02/2022 2 101 638,44 18/02/2022 2 200 1368 25/02/2022 6 600 3888 21/02/2022 4 400 2702 28/02/2022 7 700 4318,02 22/02/2022 1 100 660 01/03/2022 8 520 3339,6 23/02/2022 3 152 1034,72 02/03/2022 1 65 452,4 24/02/2022 11 816 4989,43 03/03/2022 2 189 1307,65 25/02/2022 6 600 3835,98 04/03/2022 4 320 2194,4 28/02/2022 16 1150 6882,98 08/03/2022 7 700 4440,03 01/03/2022 1 196 1223,04 09/03/2022 7 700 4505,97 02/03/2022 1 100 684 10/03/2022 7 700 4627,98 03/03/2022 1 100 686 11/03/2022 2 200 1338 04/03/2022 7 700 4742,01 14/03/2022 1 68 458,32 07/03/2022 11 700 4449,97 15/03/2022 1 1 6,74 08/03/2022 7 600 3697,98 16/03/2022 4 400 2680 11/03/2022 1 80 531,2 17/03/2022 6 501 3394,78 15/03/2022 5 334 2221,87 18/03/2022 2 150 1024,01 17/03/2022 2 101 674,76 21/03/2022 1 100 680 18/03/2022 2 200 1356 23/03/2022 1 100 678 22/03/2022 3 114 773,16 24/03/2022 2 101 684,72 23/03/2022 2 101 680,74 28/03/2022 1 100 678 24/03/2022 2 20 134,02 29/03/2022 1 100 672 25/03/2022 2 101 678,76 30/03/2022 1 100 674 28/03/2022 3 220 1477,19 01/04/2022 4 281 1889,95 29/03/2022 2 150 996 04/04/2022 1 1 6,69 30/03/2022 3 300 1998 05/04/2022 1 1 6,64 31/03/2022 2 160 1066,4 06/04/2022 3 201 1322,52 01/04/2022 2 101 668,74 07/04/2022 1 100 656 04/04/2022 4 301 1992,68 08/04/2022 2 101 664,53 05/04/2022 2 200 1308 11/04/2022 3 104 682,31 06/04/2022 1 1 6,52 13/04/2022 1 10 65,6 08/04/2022 1 1 6,53 14/04/2022 2 101 660,54 11/04/2022 4 292 1900,01 19/04/2022 2 101 663,57 12/04/2022 3 145 949,56 20/04/2022 3 181 1176,07 14/04/2022 2 101 656,54 21/04/2022 5 401 2630,52 19/04/2022 3 120 778,12 22/04/2022 2 200 1342 20/04/2022 1 1 6,46 25/04/2022 3 220 1474,79 21/04/2022 1 1 6,5 26/04/2022 1 100 674 22/04/2022 1 5 33,2 28/04/2022 2 200 1364 25/04/2022 1 100 664 02/05/2022 1 100 678 26/04/2022 1 100 666 03/05/2022 1 40 269,6 27/04/2022 1 100 670 04/05/2022 1 1 6,76 28/04/2022 2 200 1348 05/05/2022 1 100 674 29/04/2022 3 170 1150,59 06/05/2022 1 37 250,86 02/05/2022 1 100 670 09/05/2022 1 100 670 03/05/2022 1 20 134,2 10/05/2022 1 77 512,82 04/05/2022 1 15 100,8 11/05/2022 2 31 207,66 05/05/2022 2 95 633,14 12/05/2022 1 2 13,38 06/05/2022 4 275 1832,9 13/05/2022 1 100 668 09/05/2022 2 200 1328 16/05/2022 1 1 6,7 10/05/2022 4 287 1901,46 17/05/2022 2 99 661,29 11/05/2022 2 101 668,66 18/05/2022 1 14 92,96 12/05/2022 2 200 1328 19/05/2022 1 100 664 13/05/2022 2 200 1328 20/05/2022 2 120 803,2 16/05/2022 5 401 2646,68 23/05/2022 2 200 1324 17/05/2022 2 13 85,85 25/05/2022 6 600 4092 18/05/2022 1 100 658 26/05/2022 2 200 1408 20/05/2022 3 300 1980 27/05/2022 3 300 2136 24/05/2022 1 100 664 30/05/2022 2 101 724,16 26/05/2022 1 100 700 31/05/2022 1 1 6,9 27/05/2022 2 200 1416 01/06/2022 8 701 5061,08 30/05/2022 10 801 5597,15 02/06/2022 4 301 2221,32 31/05/2022 8 632 4354,29 03/06/2022 8 750 5702,03 01/06/2022 1 1 7,1 06/06/2022 8 800 6338 02/06/2022 1 1 7,31 08/06/2022 1 100 786 03/06/2022 1 100 752 09/06/2022 5 401 3111,72 06/06/2022 4 400 3137 10/06/2022 1 100 780 07/06/2022 7 570 4452,38 15/06/2022 4 400 3004 08/06/2022 4 320 2467,2 16/06/2022 1 1 7,5 09/06/2022 1 1 7,7 17/06/2022 4 355 2539,1 10/06/2022 4 400 3096 20/06/2022 2 200 1442 13/06/2022 7 610 4692 21/06/2022 7 700 5096 14/06/2022 8 480 3616,99 22/06/2022 1 300 2247 15/06/2022 5 262 1945,87 23/06/2022 2 200 1500 16/06/2022 9 435 3202,91 24/06/2022 8 701 5285,47 17/06/2022 3 210 1474,2 27/06/2022 4 400 3094 21/06/2022 6 390 2730 28/06/2022 5 386 2968,96 22/06/2022 2 160 1190,4 29/06/2022 4 190 1493,4 23/06/2022 8 540 3943,62 30/06/2022 1 10 77,4 24/06/2022 2 71 525,48 27/06/2022 2 147 1120,4 28/06/2022 3 240 1816,01 29/06/2022 7 421 3241,87 30/06/2022 10 700 5238,8

A propos d’Entech

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 250 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 78 collaborateurs.

Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.



Plus d’information : https://entech-se.com/





Pièce jointe