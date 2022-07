PAULIC MEUNERIE

Chiffre d’affaires semestriel 7,6 M€ en hausse de 53%

Forte hausse des volumes vendus

Un nouvel outil de production qui tient toutes ses promesses

Premiers bénéfices des revalorisations tarifaires

Vers une nette amélioration des marges en 2022

PAULIC MEUNERIE (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2022

Après un exercice 2021 marqué par une hausse et une volatilité sans précédent des matières premières, des emballages, de l’énergie ainsi que des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement qui ont affecté toute la filière, le Groupe présente un chiffre d’affaires semestriel en forte hausse. Sur la période, PAULIC MEUNERIE a réalisé un chiffre d’affaires de 7,6 M€ en hausse de 53% par rapport au 1er semestre 2021 qui s’élevait à 5,0 M€ (pour rappel, il était de 4,3 M€ au 1er semestre 2020). Cette progression s’explique prioritairement par une hausse des volumes de 27% avec la montée en puissance du nouvel outil de production et par les revalorisations tarifaires successives engagées en septembre 2021, novembre 2021 et avril 2022 pour lutter contre les pressions inflationnistes.

Malgré un environnement toujours difficile, la bonne dynamique de ventes de ce début d’exercice devrait également s’accompagner d’une amélioration progressive de la marge brute de l’exercice.

Forte progression en volumes et en valeur sur nos deux métiers historiques

L’activité du semestre a été portée par les ventes de farines de froment et de sarrasin.

Sur les farines de sarrasin, au travers notamment de sa marque haut de gamme, Harpe Noire, PAULIC MEUNERIE enregistre une forte croissance de ses ventes tant en valeur (+42%) qu’en volumes (+32%). Dépendant de la restauration, ce segment a mécaniquement été impacté durant la crise sanitaire avec la fermeture des crêperies. Après une augmentation de prix au S2 2021, les niveaux de prix et de marge se rétablissent progressivement, dans un contexte où la récolte 2021 a été difficile, les risques de pénuries ont été forts et les tensions sur les prix particulièrement marqués. La situation de pénurie affectant les approvisionnements sur les gammes de blé noir Breton IGP va disparaître avec des surfaces semées qui ont été étendues en vue de la prochaine récolte grâce aux efforts médiatiques et la prise de parole des acteurs du secteur.

Sur le segment des farines de froment (boulangeries artisanales, industrielles, biscuiteries et ateliers des grandes surfaces) la mise en service de la tour de mélange et des nouvelles capacités d’écrasement et de mélange ont été à l’origine d’une hausse de 29% des volumes produits.

Cette hausse significative des ventes valide le positionnement du Groupe visant à proposer au marché davantage de volumes de farines plus naturelles et plus locales en phase totale avec les attentes du consommateur. Le Groupe a mieux répercuté les hausses de matières premières avec une croissance de 74% du chiffre d’affaires sur le froment.

Amélioration du mix-distribution

L’analyse du mix-distribution fait ressortir l’évolution suivante :

Sur le segment des grossistes et négociants, le Groupe réalise une très forte poussée (CA +100% à 1,2 M€ ; +115% en volume). Cette activité bénéficie pleinement des nouveaux outils de production de farines de qualité et « à la carte » installés dans la tour de mélange.

Sur le segment des boulangeries et biscuiteries industrielles, le Groupe continue d’enregistrer une forte poussée de son chiffre d’affaires et une bonne capacité à refacturer les hausses de matières premières (+59% à plus de 3 m€ ; +17% en volume). Avec ses nouveaux outils, PAULIC MEUNERIE fait aujourd’hui la différence auprès de cette clientèle en lui offrant une richesse de gammes et de mélanges ainsi que des garanties de sécurité et de qualité, en phase avec les exigences accrues des consommateurs et des distributeurs.

Sur le segment de la distribution/GMS, les ventes sont également au rendez-vous avec la confirmation de la stratégie du Groupe valorisant les filières locales et la naturalité de ses produits auprès des consommateurs. PAULIC MEUNERIE se félicite du succès de la diversification de son mix-distribution avec le franc succès de ses sachets d’1 kg en grande surface (+122% à 500k€). Sur ce segment le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 m€ en hausse de 63%.

Sur le segment de la RHF (crêperies, restaurants traiteurs…), le chiffre d’affaires progresse de 53% (+40% en volume) et retrouve son niveau d’avant la crise Covid. Le Groupe réalise désormais des volumes identiques à ceux d’avant la crise lui permettant aujourd’hui de contribuer à la marge d’exploitation en lien avec ces bonnes performances

Sur le segment de la boulangerie artisanale, le chiffre d’affaires progresse de 6% à période comparable. Le développement est plus lent que prévu mais les farines boulangères traditionnelles sont progressivement remplacées par Qualista® permettant une meilleure contribution de cette activité aux marges du Groupe.

Oxygreen©, derniers tests et réglages avant lancement commercial

Au cours de ce 1er semestre, le Groupe a activement poursuivi les travaux d’installation du réacteur d’ozonation de 3ème génération lui permettant d’accélérer sa stratégie de conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et prendre place sur le marché prometteur de l’entomoculture.

PAULIC MEUNERIE s’apprête à finaliser la procédure de tests et réglages en vue d’une mise en service de l’outil en septembre. Les premiers essais sont très concluants et les performances seront au rendez-vous ouvrant la voie à des premières ventes au cours du 2nd semestre 2022.

Des perspectives plus favorables en 2022

Le Groupe est désormais en ordre de marche pour aborder l’exercice 2022 plus sereinement qu’en 2021. La bonne dynamique des ventes constatée sur le 1er semestre se conjugue à une amélioration significative des marges permettant au Groupe d’envisager un retour à une trésorerie d’exploitation positive dès le 2nd semestre 2022.

Jean Paulic, Président du Groupe PAULIC MEUNERIE déclare : « Les deux dernières années ont été intenses pour PAULIC MEUNERIE tant au niveau industriel que financier ou commercial avec des efforts importants qui ne se sont pas traduits dans les performances attendues. Le contexte inflationniste sur toutes les matières premières et les énergies a fortement dégradé les indicateurs du Groupe durant cette période. Même si l’environnement toujours difficile persiste, nos fondamentaux restent solides. La qualité de notre positionnement au cœur de la souveraineté alimentaire reste en ligne avec les attentes toujours plus fortes des consommateurs. Les perspectives s’éclaircissent dès 2022 avec une première étape qui devrait nous conduire à un retour à une trésorerie d’exploitation positive au cours des prochains mois ».

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2021, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 11,3 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier



02 97 40 50 00

investisseurs@paulic.bzh Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

blehari@actifin.fr







Presse

Mathias Jordan

01 56 88 11 26

mjordan@actifin.fr







Investisseurs

Alexandre Commerot

01 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr

Pièce jointe