Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 2e trimestre 2022

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 11 juillet 2022

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 2ième TRIMESTRE 2022

Variation du Chiffre d’affaires au 30 juin 2022 : +5,04% vs 2019 et +1044,20% vs 2021

En K€ 1er Trimestre 2ème Trimestre Cumul

du 1/01 au 30/06 2022 Hôtel Regina Paris 1 991 4 779 6 770 Hôtel Majestic-Spa Paris 846 2 072 2 918 Hôtel Raphael Paris 1 778 4 324 6 102 TOTAL 2022 4 615 11 175 15 790 2021 Hôtel Regina Paris 22 2 24 Hôtel Majestic-Spa Paris 308 500 808 Hôtel Raphael Paris 1 547 548 TOTAL 2021 331 1 049 1 380 Variation en % 2022 vs 2021 1294,26% 965,30% 1044,20% 2019 Hôtel Regina Paris 2 647 4 116 6 763 Hôtel Majestic-Spa Paris 1 042 1 576 2 618 Hôtel Raphael Paris 2 001 3 650 5 651 TOTAL 2019 5 690 9 342 15 032 Variation en % 2022 vs 2019 -18,89% 19,62% 5,04%

L’hôtel Regina totalement fermé le 17 mars 2020 n’a réouvert que le 25 aout 2021, il était donc fermé au 1e semestre 2021. Le premier trimestre 2022 est affecté par la guerre en Ukraine et les restrictions sanitaires encore applicables. Dès la levée des restrictions sanitaires et notamment pour les voyageurs étrangers et américains, le taux d’occupation et le prix moyen de cet établissement ont fait un bond pour atteindre 501,97 € de prix moyen et 91,30% de taux d’occupation au 2e trimestre 2022. Au cumul à fin juin 2022, le prix moyen est de 473,95 € avec un TO de 68,04%, soit un RevPar de 322,48 €. Au 30 juin 2019, le prix moyen était de 398,90 € avec un TO de 78,54% soit un RevPar de 313,31 €.

L’hôtel Majestic-Spa, fermé le 17 mars 2020 avait réouvert en septembre 2020, mais son activité sur le 1e semestre 2021 était très faible. Il subit les mêmes variations que l’hôtel Regina sur les 1e et 2e trimestres de l’année 2022. Le taux d’occupation cumulé au 30 juin 2022 est de 61,76% pour 24,90% au 30 juin 2021. Il était de 68,24% au 30 juin 2019. Le prix moyen s’élève à 423,65 € pour 304,32 € au 30 juin 2021, soit un RevPar de 261,65 € pour 75,78 € l’année dernière à la même date.

L’hôtel Raphael, réouvert le 1er juin 2021 avec une terrasse embellie, n’avait toutefois pas repris à plein régime les touristes et la météo n’ayant pas été au rendez-vous. Après un début d’année à l’identique des deux autres établissements, il réalise sur le 1er semestre un chiffre d’affaires de 6 102 K€ avec un taux d’occupation de 62,81% au 30 juin 2022 pour 4,11% sur 2021. Le prix moyen s’élève à 464,71€ pour 385,24 € au 30 juin 2021. Le RevPar est de 291,88 € pour 15,82 € au 30 juin 2021.

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 15,8 M€ pour 1,4 millions d’euro au 30 juin 2021. On peut noter qu’il dépasse le chiffre d’affaires réalisé au 30 juin 2019 de 0,8 M€, soit une progression de 5.04 % par rapport à l’année 2019 pré-Covid.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 64,71% pour 7,4% au 30 juin 2021 et 71,69% au 30 juin 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 459,32 € pour 383,44 € en 2019. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 297,24 € hors taxes. Il était de 274,87 € au 30 juin 2019.

Faits marquants du trimestre

A ce jour, les évènements géopolitiques de l’Est de l’Europe n’affectent pas de manière significative la reprise d’activité après deux ans de pandémie. Nous restons cependant vigilants concernant l’impact sur les ressortissants des différents états qui composent notre clientèle, et qui les rendraient plus frileux à voyager.

Nous connaissons déjà des augmentations de coûts sur les matières premières nécessaires à notre activité mais qui restent encore pour l’instant supportables.

Comme l’ensemble des établissements de son secteur d’activité, Les Hôtels Baverez rencontrent des difficultés de recrutement. Cela complique l’activité et a un impact sur les coûts puisqu’il nous faut palier par de l’intérim et des extras.

Les trois établissements de la société ont procédé au renouvellement de leur classement en hôtels 5 étoiles avec succès sur ce début d’année 2022. L’obtention de ces classements 5 étoiles renouvelés démontre de nouveau la qualité des établissements et l’engagement de la direction pour un accueil et un service de luxe appréciés de la clientèle.

Covid 19

La crise de la Covid 19 a continué d’impacter l’activité touristique et des hôtels dans la capitale sur le premier trimestre 2022. Le passe vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022 en France. Depuis le 12 juin 2022, il n’est plus demandé aux voyageurs de faire des tests Covid pour les retours vers les Etats-Unis. La clientèle étrangère et notamment américaine est de retour en grand nombre dans nos établissements et surtout sur le 2e trimestre 2022.

La trésorerie de la société lui permettra de faire face à ses engagements pour l’année à venir.

Assemblée Générale du 14 juin 2022

L’Assemblée générale du 14 juin 2022 a approuvé l’affectation du bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2021 s’élevant à 606 K€ en Autres réserves ainsi que l’ensemble des autres résolutions.

