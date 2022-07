Robex Resources fait appel à Renmark Financial Communications, octroie des options et fait une mise à jour sur la transaction Sycamore

English French

QUÉBEC, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) a le plaisir d’annoncer qu’elle a retenu les services de Renmark Financial Communications Inc. pour appuyer Robex dans ses activités de relations avec les investisseurs, annonce l’octroi d’options en vertu du plan d’option sur actions et souhaite faire le point sur la transaction Sycamore.



RENMARK FINANCES

La Société annonce l’engagement de Renmark Financial Communications Inc. (« Renmark ») pour l’aider dans ses activités de relations avec les investisseurs et les médias. En contrepartie des services à fournir, Robex paiera à Renmark jusqu’à 8 000 $ en frais mensuels, à compter du 1er août 2022 pour une période de sept mois se terminant le 28 février 2023 et mensuellement par la suite. Renmark n’aura aucun intérêt, directement ou indirectement, dans Robex ou ses titres, ni aucun droit ou intention d’acquérir un tel intérêt.

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons choisi Renmark pour renforcer le profil de Robex Ressources Inc. au sein de la communauté financière afin d’améliorer la visibilité de notre entreprise. Nous avons choisi Renmark parce que nous croyons que ses normes et ses méthodologies correspondent le mieux au message que nous souhaitons communiquer au public », a déclaré Benjamin Cohen, chef de la direction.

ÉMISSION D’OPTIONS

Conformément à son régime d’option d’achats d’actions présentement en vigueur, Robex annonce que la Société a octroyé un total de 6 000 000 d’options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,36 $ CA à ses administrateurs et à certains dirigeants et employés, soit le solde des options pouvant être émises en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la société.

À la suite de l’octroi d’options d’achat d’actions, la Société compte maintenant un total de 10 956 163 options d’achat d’actions émises, ce qui représente environ 1,8 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

MISE À JOUR SUR LA TRANSACTION SYCAMORE

Robex et Sycamore Mining Ltd souhaitent fournir une mise à jour sur l’acquisition précédemment annoncée (la « Transaction ») de toutes les actions de Sycamore Mining Ltd (« Sycamore »), dont les détails sont inclus dans le communiqué de presse de Robex daté du 20 avril 2022.

À ce jour, Robex et Sycamore continuent de travailler pour satisfaire aux conditions de clôture restantes pour finaliser la transaction. En particulier, les parties travaillent avec diligence à l’obtention des états financiers vérifiés requis pour Sycamore et d’un rapport technique en vertu du Règlement 43-101 sur la propriété de Kiniero. Une fois que tous les documents seront complets, la Société soumettra une demande à la Bourse pour approbation finale de la Transaction.

La clôture devrait maintenant avoir lieu avant la fin du 3ième trimestre de 2022 après la publication d’un nouveau rapport NI 43-101 et la satisfaction des autres conditions préalables à la clôture.

À propos de Robex Ressources Inc.

Ressources Robex Inc. est une société minière canadienne inscrite à la cote de la TSX-V qui possède des propriétés d’exploration au Mali et une mine en exploitation. Le groupe a un modèle d’affaires solide, qui a démontré d’excellents résultats avec la mine Nampala. Fort de cette expérience, Robex s’efforce aujourd’hui de se développer en Afrique de l’Ouest en acquérant et/ou en développant de nouvelles mines.

Pour plus d’informations :

CONTACTS DE ROBEX RESOURCES INC :



RENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC. Benjamin Cohen, PDG

Aurélien Bonneviot,

Relations avec les investisseurs et développement de l’entreprise

+1 581 741 7421



Courriel : investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Gestionnaire de compte

+1 (416) 644-2020

ou +1 (212) 812-7680



Courriel : rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » en vertu des règles en matière de valeurs mobilières applicables. Ces renseignements prospectifs sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les informations prospectives et énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou événements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.