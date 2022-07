Prime Day eignet sich ideal zum Kauf des Elect 27 Zoll Home Office Art Monitor 27C1U

English Spanish French German

SHENZHEN, China, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ist ein bekanntes Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von High-End-Monitoren, All-in-One-Computern und kommerziellen Displays spezialisiert hat. Ihre Produkte wurden bereits in renommierten Publikationen wie Rolling Stone und Forbes vorgestellt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Geräte mit stilvollem Produktdesign zu produzieren, um den Verbrauchern in aller Welt das Leben zu erleichtern. Da die Hauptmotivation von INNOCN Innovation ist, gibt es nichts, was dieses Unternehmen daran hindern könnte, führender Wettbewerber in der Monitorbranche zu bleiben.







Für alle, die noch nie einen der Top-Monitore von INNOCN ausprobiert haben, ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen. Am 12. und 13. Juli ist der 27-Zoll Home Office Art Monitor 27C1U, der speziell für Künstler und Designer entwickelt wurde, als Prime Day-Angebot erhältlich. Das 27-Zoll Computer-Display 27C1U von INNOCN ist ein Design-Monitor, der dank seiner brillanten Farben, seiner hervorragenden Bildqualität und seines eleganten Designs jedem Büro und jedem Heimarbeitsplatz gut zu Gesicht steht. Jeder Laptop kann diesen Büromonitor als zweiten Bildschirm nutzen, aber das MacBook ist zweifellos die beste Wahl. Alle, die nicht bis zum Prime Day warten möchten, können diesen Display-Monitor jetzt sofort auf Amazon DE, Amazon FR und Amazon ES erwerben.

Dieser ästhetisch ansprechende Art-Monitor ist ideal für Fotografen und Künstler. Da die Bilder in ihrem rohen, unbearbeiteten Zustand erfasst werden können, kann die Fotografie auf diesem Display in ihrer reinsten Form betrachtet werden. Der Einsatz dieses qualitativ hochwertigen Monitors vereinfacht die Videobearbeitung, Programmierung und andere arbeitsintensive Tätigkeiten und erhöht gleichzeitig die Leistung. Dank der True Color Composites, die zur Steuerung der Bildschirmanzeige in die Software implementiert wurden, können Gamer sowohl einwandfreie Live-Streaming-Funktionen als auch die Grafik ihrer Lieblings-Computerspiele in vollem Umfang genießen. Die Benutzer profitieren zudem von der Funktion zur Verringerung des Blaulichts, die das Betrachten des Bildschirms angenehmer und weniger anstrengend für die Augen macht.

Erschwingliche Prime Day-Angebote

Kunden, die über Amazon Prime verfügen, sind von den neuen Prime Day-Angeboten begeistert, die am 12. und 13. Juli verfügbar sein werden. Der INNOCN 27 Zoll 4K Art Computer Monitor 27C1U wurde ursprünglich für 499 EUR angeboten, ist jedoch am Prime Day für nur 336 EUR erhältlich. Kunden, die diesen Display-Monitor kaufen, verfügen über das ideale Gerät für ihr Homeoffice, ihren Arbeitsplatz oder ihre Gaming-Umgebung.

Medienkontakt

Name des Herstellers: Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Offizielle Website des Herstellers: https://www.innocn.com/

E-Mail-Adresse des Herstellers: marketing@innocn.com

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c79c42b-472a-4cf5-9f88-22867ab34e88/de