Le Prime Day est le meilleur moment pour acheter le moniteur d'art de bureau à domicile 27C1U de 27 pouces élu

SHENZHEN, Chine, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est une société bien connue qui se spécialise dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de moniteurs haut de gamme, ordinateurs tout-en-un et écrans commerciaux. L'entreprise a été présentée dans des publications prestigieuses telles que Rolling Stone et Forbes. Elle s'engage à produire le meilleur équipement avec des conceptions de produits élégantes afin de faciliter la vie des consommateurs dans le monde entier. La principale motivation d'INNOCN étant l'innovation, rien ne peut empêcher cette société de rester le principal grand concurrent de l'industrie des moniteurs d'affichage.







Le moment idéal pour essayer l'un des meilleurs moniteurs d'INNOCN approche rapidement pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait. Les 12 et 13 juillet, son moniteur d'art de bureau à domicile 27C1U de 27 pouces, conçu pour les artistes et les designers, sera en vente dans le cadre d'une offre Prime Day. L'écran d'ordinateur 27 pouces 27C1U d'INNOCN est un moniteur design qui se fond dans n'importe quelle configuration de bureau ou de travail à domicile grâce à ses couleurs brillantes, son excellente qualité d'image et son design élégant. N'importe quel ordinateur portable peut utiliser ce moniteur de bureau comme deuxième écran, mais le MacBook est sans aucun doute sa meilleure correspondance. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre le Prime Day, ce moniteur d'affichage est disponible dès maintenant sur Amazon DE, Amazon FR et Amazon ES.

Ce moniteur d'art esthétique est idéal pour les photographes et les artistes. Parce que les images peuvent être capturées dans leur état brut et non traité, la photographie peut être appréciée dans sa forme la plus pure lorsqu'elle est vue sur cet écran. L'utilisation de ce moniteur de haute qualité simplifie l'édition vidéo, la programmation et d'autres activités à forte intensité de main-d'œuvre, tout en augmentant la productivité. Grâce aux composites de couleurs naturelles qui ont été implémentés dans le logiciel qui contrôle l'affichage de l'écran, les joueurs peuvent profiter de capacités de diffusion en direct sans faille, ainsi que des graphismes de leurs jeux informatiques préférés dans leur intégralité. Les utilisateurs bénéficient également de la fonction de faible lumière bleue, rendant la visualisation de l'écran plus confortable et moins éprouvante pour les yeux.

Offres Prime Day abordables

Les clients qui ont Amazon Prime sont à l'affût des nouvelles offres Prime Day qui seront disponibles les 12 et 13 juillet. Le moniteur d'art pour ordinateur 27 po 4K 27C1U d'INNOCN était à l'origine au prix de 499 euros, mais il sera disponible pour 336 euros lors du Prime Day. Les clients qui achètent ce moniteur d'affichage disposeront de l'appareil idéal pour leur bureau à domicile, leur espace de travail ou leur configuration de jeu.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c79c42b-472a-4cf5-9f88-22867ab34e88/fr