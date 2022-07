ASi Ekspress Grupp 2022. aasta 2. kvartali digitellimuste tulemused

English Estonian

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 34% (II kvartalis 4%, I poolaastas 12%) ja ulatus juuni lõpus 151 322-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 22% (II kvartalis 7%, I poolaastas 12%), ulatudes 84 072-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 38% (II kvartalis -7%, I poolaastas 6%), ulatudes 22 281-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 55% (II kvartalis 1%, I poolaastas 10%), ulatudes 4 523-ni.

Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 40% (II kvartalis 1%, I poolaastas 4%), ulatudes 18 190-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 84% (II kvartalis 8%, I poolaastas 28%), ulatudes 22 256-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommentaar:

„Aastases võrdluses jätkas Ekspress Grupi digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem. Teisalt mõjutasid kasvu mitmed sooduskampaaniad, kus uute klientide tellimuse hind jäi alla 1 euro ja mida me digitellimuste arvu hulgas ei kajasta. Kampaaniate positiivset mõju saame näha aasta teises pooles.“

Digitellimuste detailne ülevaade

30.06.2022 31.03.2022 muutus 31.12.2021 muutus 30.06.2021 muutus AS Ekspress Meedia 84 072 78 799 7% 74 873 12% 69 082 22% AS Õhtuleht Kirjastus 22 281 23 935 -7% 20 992 6% 16 102 38% Geenius Meedia OÜ 4 523 4 461 1% 4 100 10% 2 913 55% Delfi AS (Läti) 18 190 18 060 1% 17 549 4% 12 977 40% Delfi UAB (Leedu) 22 256 20 550 8% 17 433 28% 12 092 84% Ekspress Grupp kokku 151 322 145 805 4% 134 947 12% 113 166 34%





Ekspress Grupi üheks pikaajaliseks eesmärgiks on kasvatada digitellimuste mahtu Baltimaades 340 tuhande tellijani 2026. aasta lõpuks, mis on ca 2,5 kordne kasv võrreldes 2021. aasta lõpuga.





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.