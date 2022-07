English French

Capgemini accompagne la stratégie de croissance durable et de transition énergétique d'Eneco

Capgemini et Eneco signent un nouvel accord de 10 ans pour accélérer la transition énergétique d'Eneco, et un accord de coopération de 5 ans pour accompagner le groupe dans sa stratégie de croissance européenne par l'innovation technologique.

Paris, le 12 juillet 2022 - Capgemini annonce la signature de deux nouveaux accords avec Eneco, groupe européen d’entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'innovation, du négoce et de la fourniture d'énergie. Dans le cadre d'un contrat de 10 ans, Capgemini accompagnera Eneco dans sa transition vers une énergie durable et l'aidera à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2035. Un accord de coopération de 5 ans a également été signé pour le développement et la mise en œuvre d’une plateforme digitale et technologique.

Ces accords portent sur la prestation d’un ensemble de services destinés à la plateforme digitale et technologique d'Eneco ; ils couvrent notamment : le cloud, la gestion des données, la cybersécurité, l'expérience client, les services d'intégration, d'infrastructure, de conseil et de transformation, ainsi que l'innovation appliquée et les solutions de durabilité. Ces nouveaux accords s'appuient sur une collaboration étroite et solide entre les deux groupes qui a débuté en 2008 et a été renouvelée en 2018.

L'accord de 10 ans fixe des objectifs stratégiques à long terme définis conjointement par les deux groupes, notamment la définition d’une stratégie de commercialisation commune et la création de nouvelles sources de revenus durables, au travers du développement de nouveaux services, business modèles et produits connectés.

L'accord de coopération de 5 ans, à périmètre international, porte sur la mise en œuvre d'une plateforme digitale et technologique, sécurisée et évolutive, qui constituera le socle de l'expansion d'Eneco sur les marchés néerlandais, allemand et belge - l’objectif étant de renforcer fortement la présence du groupe dans la région. A court terme, le recours à des solutions d’intelligence artificielle et d'automatisation permettra également à Eneco de bénéficier de gains de productivité et d’une diminution des coûts opérationnels. Pour accompagner le développement de cette plateforme commune, Capgemini mettra à profit son écosystème mondial de partenaires et de startups.

« Nous avons pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035, pour Eneco comme pour nos clients. Cet objectif ne peut être atteint que par une étroite collaboration entre clients, partenaires stratégiques, fournisseurs ainsi qu’avec toutes les parties prenantes de notre industrie. Pour être en mesure de passer à l'échelle, d'accélérer la transformation digitale et de libérer le potentiel des nouveaux business modèles, des produits et services connectés, nous devons nous appuyer sur des fondations technologiques solides et sur un partenaire disposant de l’expertise et de l’expérience adéquates. Ensemble, avec Capgemini, nous disposons de toutes les expertises indispensables pour permettre cette transition énergétique », déclare Mario Suykerbuyk, Directeur des Systèmes d’Information d'Eneco.

« Nous sommes heureux d’accompagner Eneco dans son parcours vers un avenir plus durable. Ce projet s’appuie sur l’étroite collaboration entre nos deux groupes et représente une avancée significative pour Eneco et Capgemini. Dans leurs objectifs et missions respectives, les deux entreprises se sont engagées à accélérer la transition énergétique. Capgemini investira aux côtés d’Eneco, co-innovera dans le domaine des données et de la technologie, et mobilisera l’ensemble de son écosystème », commente Marjolein Holsboer, à la tête du secteur Energie et Utilities chez Capgemini aux Pays-Bas.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 340 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.

