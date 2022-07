Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

English Lithuanian

2022 m. liepos 11 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:

LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas

„1.1. Nustatyti šiuos nuo 2022 m. balandžio 1 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių (taikoma viena didesnė suma, atitinkanti aprašytas aplinkybes):

i. 1 400 Eur Bendrovės valdybos nariui;

ii. 1 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui;

iii. 2 400 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Inovacijų ir plėtros komiteto (toliau – IPK) nario pareigas;

iv. 2 800 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas;

v. 2 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK nario pareigas;

vi. 3 200 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas.

1.2. Atsižvelgiant į tai, kad šio sprendimo 1.1 punkte nurodytos sumos yra paskaičiuotos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.

1.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku, IPK nariu ir (ar) IPK pirmininku, atsistatydina ir (ar) yra atšaukiamas iš atitinkamų pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra atitinkamai keičiamas atsižvelgiant į šio sprendimo 1.1 punkte nurodytus Bendrovės valdybos narių atlygio dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.

1.4. Pakeisti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. sausio 11 d. sprendimo dalį „Dėl LITGRID AB valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nuo 2022 m. balandžio 1 d. nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:

1.4.1. bendras metinis 2022 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 48 015 Eur;

1.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 1.1—1.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“

Naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos patvirtinimas

„2.1. Patvirtinti naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).“

LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2022 metams

“3.1. Audito įmone, kuri atliks 2022 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo ir atitikties ESEF reikalavimams užtikrinimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315.

3.2. Nustatyti ne didesnį kaip 70 010 Eur (neįskaitant PVM) atlygį (metinio audito paslaugos kaina, nevertinant tarpinio audito ar peržiūros dėl besibaigiančių 2022 metų) už šio sprendimo 3.1 punkte nurodytų audito paslaugų atlikimą“.

Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. birželio 17 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 14).

4.1. Pritarti susitarimu Nr. 5 „Dėl 2020 m. balandžio 30 d. 330 KV įtampos oro linijos Lietuvos E- Alytus (LN 330) rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo“ su AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas 133729589) ir UAB „LITENERGOSERVIS“ (juridinio asmens kodas 302244515), keičiamoms esminėms sutarties sąlygoms:

4.1.1. Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 4 103 577,14 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 19.192.277,14 Eur be PVM.

4.1.2. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 1.919.227,71 Eur), galiojimo terminas – iki visų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos ir 60 dienų po jos.

4.2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 1 919 227,71 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.

4.3. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 4.2 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

