Stratio gibt eine globale Rahmenvereinbarung mit Keolis zur Implementierung von vorausschauender Instandhaltung und Ferndiagnose bekannt 

Diese Rahmenvereinbarung mit einem der weltweit größten öffentlichen Verkehrsbetriebe folgt auf eine Reihe erfolgreicher Projekte zur Erweiterung der Digitalisierung von Instandhaltungsbetrieben.

LISSABON, Portugal, und PARIS, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stratio, die führende Plattform für die vorausschauende Flottenwartung, und Keolis, ein weltweit führender Anbieter von Shared Mobility, geben heute die Unterzeichnung einer globalen Rahmenvereinbarung bekannt, um vorausschauende Wartung zu ermöglichen und Ferndiagnosetechnologien für die Netzwerke von Keolis bereitzustellen. Im Rahmen der Vereinbarung kann die Keolis-Gruppe, die in 14 Ländern tätig ist, die Stratio-Plattform nutzen und von der vorausschauenden Flottenwartung und Ferndiagnose für Busse und Reisebusse profitieren.

Die Stratio-Plattform, die auf fortschrittlichen, agnostischen Modellen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen basiert, kann Ausfälle in Echtzeit in Fahrzeugen jeder Art, Marke und jedes Modells überwachen, analysieren und vorhersagen. Diese Verlagerung von präventiver zu vorausschauender Wartung führt zu einer erhöhten Fahrzeugverfügbarkeit und einem optimierten Depotbetrieb, was letztendlich Kosten spart und den Service für die Öffentlichkeit verbessert.

„Die Stratio-Lösung, die bereits in mehreren Keolis-Netzwerken in Frankreich eingesetzt wird, ermöglicht es dem Wartungspersonal, Fahrzeugausfälle zu sehen und zu beheben. Dies eliminiert kostspielige Ausfallzeiten und ermöglicht es uns, den Passagieren einen noch zuverlässigeren, effizienteren und sichereren Service zu bieten und gleichzeitig unseren Betriebsmitarbeitern zu helfen, ihr umweltfreundliches Fahren zu verbessern“, erklärte Pierre Gosset, Industrial Division Director, Keolis Group.

„Das Engagement von Keolis, seine Wartungsarbeiten zu innovieren, zu automatisieren und zu digitalisieren, zeigt, wie sehr sie ihre eigenen Kunden schätzen. Wir freuen uns, dass sie sich für Stratio entschieden haben, um ihr Ziel zu erreichen, Menschen mit Möglichkeiten und Ressourcen mit einem öffentlichen Verkehrsdienst zu verbinden, der sicher, zuverlässig und zukunftssicher ist“, sagte Rui Sales, Mitbegründer und Präsident von Stratio. „Die Partnerschaft auf globaler Ebene mit einer der größten Flotten der Welt beschleunigt die Verwirklichung unseres Ziels, eine Zukunft ohne Ausfallzeiten zu schaffen, wovon alle profitieren werden“, fügte Rui hinzu.

Über Stratio

Stratio ist die weltweit führende prädiktive Echtzeit-Flottenwartungsplattform. Die proprietäre Technologie des Unternehmens kombiniert großflächige Verarbeitung mit den neuesten maschinellen Lerntechniken, um Tausende von Ausfällen zu verhindern und so Millionen von Menschen vor Verzögerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewahren. 5 der 10 größten Transportunternehmen der Welt verlassen sich auf die Stratio-Plattform, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und die betriebliche Effizienz zu steigern. Flottenbetreiber in Europa, Nordamerika, dem Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika vertrauen Stratios Technologie, um die Daten „unter der Motorhaube“ voll zu nutzen, um reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Kunden zufriedenzustellen. Stratios Technologie hat bisher den Transport von 1,3 Milliarden Menschen ermöglicht.

Über Keolis

Keolis ist ein Pionier bei der Entwicklung öffentlicher Verkehrssysteme und arbeitet mit Behörden zusammen, die gemeinsame Mobilitätssysteme verbessern wollen, um die Attraktivität und Vitalität ihrer Regionen zu steigern. Als weltweit führendes Unternehmen im Betrieb automatisierter U-Bahn- und Straßenbahnsysteme unterstützen Keolis und seine Partner und Tochtergesellschaften Kisio, EFFIA, Keolis Santé und Cykleo das Kerngeschäft mit Innovationen, die neue und maßgeschneiderte Shared-Mobility-Lösungen für Verkehrsträger wie Züge, Busse und Reisebusse, Trolleybusse, Lösungen mit gemeinsam genutzten Autos, Shuttle-Services auf Flüssen und Meeren, Bikesharing-Dienste, Carsharing, vollelektrische, fahrerlose Shuttles und Stadtseilbahnen. In Frankreich ist Keolis über seine Tochtergesellschaft EFFIA der zweitgrößte Anbieter von Parkraumbewirtschaftungslösungen und seit der Gründung von Keolis Santé im Juli 2017 führend im Medizintransport. Die Gruppe befindet sich zu 70 % im Besitz der SNCF und zu 30 % im Besitz der Caisse de Dépôt et Placement du Québec (Einlagen- und Investmentfonds von Quebec) und beschäftigt 68.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 nutzten 3,4 Milliarden Passagiere einen der Shared-Mobility-Dienste von Keolis. www.keolis.com

* Australien, Belgien, Kanada, China, Dänemark, Frankreich, Indien, die Niederlande, Norwegen, Katar, Schweden, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

