Stratio annonce un accord-cadre mondial avec Keolis pour la mise en œuvre de la maintenance prédictive et des diagnostics à distance 

Cet accord-cadre avec l'un des plus grands opérateurs de transports en commun au monde intervient après une série de projets réussis visant à étendre la numérisation des opérations de maintenance

LISBONNE, Portugal, et PARIS, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stratio, la plus importante plateforme prédictive de maintenance de flotte, et Keolis, un leader mondial de la mobilité partagée, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre mondial visant à permettre une maintenance prédictive et à fournir des technologies de diagnostic à distance aux réseaux de Keolis. Dans le cadre de cet accord, le groupe Keolis, présent dans 14 pays, peut utiliser la plateforme Stratio et bénéficier de la maintenance prédictive de flotte et de diagnostics à distance pour les bus et les autocars.

La plateforme Stratio, qui est alimentée par des modèles avancés d'intelligence artificielle agnostique et d'apprentissage automatique, peut surveiller, analyser et prédire les pannes en temps réel, dans des véhicules de tout type, marque et modèle. Cette transition de la maintenance préventive à la maintenance prédictive se traduit par une augmentation de la disponibilité des véhicules et une optimisation des opérations dans les dépôts, réduisant ainsi les coûts et améliorant le service proposé au public.

« La solution Stratio, qui est déjà déployée sur plusieurs réseaux Keolis en France, permet au personnel de maintenance de visualiser et de traiter les pannes de véhicules. Ainsi les temps d'arrêt coûteux sont réduits, nous permettant de fournir un service encore plus fiable, efficace et sûr aux passagers, tout en aidant notre personnel d'exploitation à améliorer leur éco-conduite », a déclaré Pierre Gosset, directeur de la division industrielle du groupe Keolis.

« L'engagement de Keolis à innover, automatiser et numériser ses opérations de maintenance montre à quel point ils apprécient leurs propres clients. Nous sommes ravis qu'ils aient choisi Stratio pour les aider à atteindre leur objectif de mettre en relation les gens avec des opportunités et des ressources dotées d'un service de transport public sûr, fiable et pérenne », a commenté Rui Sales, cofondateur et président de Stratio. « Le partenariat à l'échelle mondiale avec l'une des plus grandes flottes au monde accélère la réalisation de notre objectif de créer un avenir sans temps d'arrêt qui profite à tous », a ajouté M. Rui.

À propos de Stratio

Stratio est la principale plateforme mondiale de maintenance prédictive de flotte en temps réel. La technologie exclusive de la société combine un traitement à grande échelle avec les dernières techniques d'apprentissage automatique afin d'éviter que des milliers de pannes ne se produisent, évitant ainsi à des millions de personnes les tracas des retards de transport public. 5 des 10 plus grandes sociétés de transport au monde font confiance à la plateforme Stratio pour éliminer les temps d'arrêt imprévus et accroître l'efficacité opérationnelle. Les opérateurs de flotte en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine font confiance à la technologie de Stratio pour exploiter pleinement les données sous le capot afin de protéger les opérations et de satisfaire les clients. La technologie de Stratio a permis le transport de 1,3 milliard de personnes jusqu'à présent.

À propos de Keolis

Keolis est un pionnier dans le développement de systèmes de transport public et travaille aux côtés des autorités publiques qui souhaitent améliorer les systèmes de mobilité partagée afin de développer l'attrait et la vitalité de leurs régions. Leader mondial des systèmes de métro et de tramway automatisés, Keolis et ses partenaires et filiales Kisio, EFFIA, Keolis Santé et Cykleo soutiennent l'activité principale avec des innovations offrant de nouvelles solutions de mobilité partagée sur mesure pour les modes tels que trains, bus et autocars, trolleybus, solutions de voitures partagées, services de navette fluviale et maritime, services de partage de vélos, partage de voitures, navettes entièrement électriques et véhicules urbains sans conducteur. En France, Keolis est le deuxième plus grand fournisseur de solutions de gestion de stationnement par l'intermédiaire de sa filiale EFFIA, et le leader national du transport médical depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017. Le groupe est détenu à 70 % par SNCF et à 30 % par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (Quebec Deposit and Investment Fund), et emploie 68 000 personnes dans 14 pays. En 2021, il a enregistré un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros. En 2019, 3,4 milliards de passagers ont utilisé l'un des services de mobilité partagée de Keolis. www.keolis.com

* Australie, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, France, Inde, Norvège, Qatar, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Royaume-Uni.

Por tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : www.stratioautomotive.com ; www.keolis.com

