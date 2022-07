English French

Atos, Leader du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides au niveau mondial

Atos est positionné en tant que Leader pour la deuxième année consécutive

Paris, France - le 12 juillet 2022 - Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné par Gartner parmi les Leaders Mondiaux du Magic Quadrant 2022 pour les services d'externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides. C'est la deuxième fois qu'Atos est positionné comme leader dans cette catégorie du Magic Quadrant de Gartner et reconnu pour le caractère holistique de sa vision stratégique et sa capacité d'exécution. Gartner définit les services d’externalisation de datacenters et de gestion des infrastructures hybrides comme la capacité à fournir des services managés destinés aux infrastructures de cloud privé et hébergé, aux environnements de cloud public et d’informatique de périphérie (edge computing), ainsi qu’aux datacenters traditionnels. Gartner a évalué 19 acteurs mondiaux dans le cadre de cette édition 2022.

« Nous sommes particulièrement fiers d'être, pour la deuxième année consécutive, positionnés comme Leader de niveau mondial dans le Magic Quadrant de Gartner sur les datacenters et la gestion des environnements hybrides. Selon nous, ce positionnement est la preuve de la pertinence de nos investissements pour développer une offre globale ainsi que les compétences de nos équipes. Nous permettons à nos clients d’exécuter de manière efficace différents types d’opérations sur plusieurs catégories de clouds. Nos clients attendent en effet des services cloud qu’ils soient automatisés, souverains, sécurisés et orientés résultats » déclare Nourdine Bihmane, Directeur Général Délégué et Directeur de la ligne de métier Tech Foundations, Atos.

Magic Quadrant de Gartner pour les services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides au niveau mondial : DD Mishra, Stephanie Stoudt-Hansen, Claudio Da Rold, Biswajit Maity, 14 juin 2022.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

