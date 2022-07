Kitron: Q2 2022 – Tidenes høyeste inntekter, ordrereserve og resultat

English Norwegian

(2022-07-12) Kitron rapporterer i dag rekordtall for driftsinntekter, ordrereserve og resultat.



Kitrons driftsinntekter for andre kvartal var 1 580 millioner kroner, sammenlignet med 994 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal var 100,2 millioner kroner, mot 73,1 millioner i fjor. EBITDA var 142,7 millioner kroner, mot 97,5 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 4 879 millioner kroner, en økning på 113 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette reflekterer en sterk total etterspørselssituasjon og oppdemmet etterspørsel grunnet forsinkelser i forsyningskjeden. Ordrereserven økte innenfor alle markedssektorer.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Etterspørselen er fortsatt veldig sterk, og derfor øker vi inntektsutsiktene for året. Det var en viss forbedring av forsinkelsene i forsyningskjeden i løpet av andre kvartal, og dette bidro til rekordinntekter og en positiv marginutvikling sammenlignet med første kvartal. Vi forventer at leveransene i komponentmarkedet vil fortsette å vise bedring resten av året, noe som gir bedre utsikter for introduksjon og opptrapping av flere elektrifiseringsprosjekter.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,3 prosent i andre kvartal, mot 7,4 prosent i samme kvartal i fjor. EBIT-marginen er forbedret fra de foregående kvartalene, men fortsatt påvirket av kostnadsøkninger og ineffektivitet forårsaket av forsinkelser i forsyningskjeden.

Resultat etter skatt ble 66,3 millioner kroner, mot 48,6 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,34 kroner, opp fra 0,27 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 21,7 millioner kroner, sammenlignet med 109,3 millioner kroner i andre kvartal 2021.

Netto arbeidskapital var 1 790 millioner kroner, en økning på 73 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, delvis som følge av oppkjøpet av BB Electronics. Netto arbeidskapital i prosent av driftsinntektene var 26,9 prosent mot 25,8 prosent i fjor og 29,9 prosent det forutgående kvartalet. Ytterligere reduksjon forventes ettersom forbedringsprogrammer gir effekt i forsyningskjeden, ressursstyring, likviditet og leveranser.





Utsikter

For 2022 har Kitron tidligere indikert driftsinntekter på mellom 5 200 og 5 800 millioner kroner og et driftsresultat (EBIT) mellom 330 millioner og 430 millioner kroner.

På vei inn i andre halvdel av 2022, ser Kitron sterk etterspørsel fra kunder og stadig forbedring av begrensningene i forsyningskjeden. Lønnsomheten er i bedring sammenlignet med første kvartal, da raske kostnadsøkninger utfordret selskapet. Kitron hever derfor inntektsutsiktene til mellom 5 700 og 6 100 millioner kroner. Driftsresultatet ventes å bli mellom 330 millioner kroner og 400 millioner kroner.

Om Kitron

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.800 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

Denne informasjonen er offentliggjort av Selskapet i henhold til EUs markedsmisbruksforordning artikkel 5, supplementert av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052, og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.





