Emyode obtient la spécialisation avancée Microsoft pour la modernisation des applications web

MONTRÉAL, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emyode annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu la spécialisation avancée Microsoft pour la modernisation des applications Web dans Microsoft Azure.

La spécialisation avancée pour la Modernisation d'applications Web dans Microsoft Azure permet aux partenaires de se démarquer davantage en démontrant leur expertise et leur succès éprouvé dans la migration et le déploiement de charges de travail d'applications Web existantes, l'application de pratiques DevOps et la gestion de services d'applications dans Microsoft Azure.

« Emyode est un partenaire Microsoft de premier plan, un intégrateur système et un fournisseur de solutions basées sur le cloud Microsoft depuis plus de 15 ans. L'atteinte de cette étape importante va permettre à notre entreprise de passer à un niveau supérieur en mettant l'accent sur notre expertise principale, la modernisation des applications Web vers le cloud Azure. Moderniser et migrer des applications est ce que nous faisons tous les jours, mais nous sommes également experts dans la gestion de l'évolution de ces applications dans le cloud Azure, afin d'optimiser au maximum les coûts associés. C'est un élément différenciateur pour nombre de nos clients. »

Réjean Robitaille - PDG de Emyode

Emyode a consacré beaucoup de temps et de ressources pour atteindre cette étape majeure, qui peut être franchie en se soumettant à un audit détaillé et fastidieux d'un cabinet externe. Il fallait pour cela disposer d'une compétence Gold Cloud Platform active, avoir plusieurs personnes ayant passé les certifications Azure Developer Associate, DevOps Engineer Expert et Azure Data Engineer Associate, et avoir de solides antécédents en termes d'utilisation des services Azure dans plusieurs projets. Cet audit était basé sur l'évaluation de 14 points de contrôle importants pour confirmer qu'Emyode avait une stratégie commerciale claire axée sur la modernisation des applications Web, avec une méthodologie éprouvée pour planifier, gouverner, gérer et exécuter un projet de modernisation réussi dans Microsoft Azure.

« Cette spécialisation avancée reflète également nos efforts en termes de formation de nos employés, car nous voulons développer leurs compétences afin qu'ils deviennent des experts du cloud Azure. C'est pourquoi, depuis nos débuts il y a 15 ans, chaque nouvel employé doit obtenir des certifications Microsoft pertinentes dès ses premières semaines chez Emyode. Cette réussite fait finalement partie de leur volonté de se développer individuellement, mais aussi en équipe. Et nous les remercions pour leur confiance »

Réjean Robitaille - PDG de Emyode

À propos de EMYODE

Depuis plus de 15 ans, Emyode est spécialisée dans la conception et le déploiement de solutions logicielles basées sur les technologies Microsoft. Son expertise englobe non seulement le développement d'applications basées sur le cloud et la modernisation d'applications existantes, mais aussi la gestion des applications et les services de surveillance avec un support technique 24/7. Emyode fait partie des quelques partenaires Microsoft au Canada à être Azure CSP Tier 1, ce qui signifie qu'ils maîtrisent l'ensemble de l'évolution des applications d'affaires dans le cloud Azure.

Emyode commercialise également des logiciels flexibles dédiés à améliorer la gestion des opérations dans différents secteurs, comme l'aviation avec sa plateforme cloud Wiseleap, suite de logiciels visant à simplifier la gestion et l'optimisation des opérations au sol pour les compagnies aériennes, les aéroports et les prestataires de services tiers. Emyode offre également Captivo, un système de gestion de l'apprentissage (LMS) évolutif, qui peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins et aux objectifs de croissance de ses clients en utilisant le cloud Microsoft Azure. Grâce à cette plateforme basée sur le cloud, les organisations peuvent relever efficacement tous les défis de l'apprentissage en simplifiant la diffusion et la gestion des cours, ainsi que l'analyse de l'engagement des apprenants. Ainsi, elles peuvent faire évoluer leurs employés, leurs clients et leurs partenaires commerciaux au fur et à mesure que leur organisation se développe, et développer les compétences dont elles auront besoin pour assurer leur pérennité.

Emyode a été nommée parmi les entreprises à la croissance la plus rapide du Canada de 2015 à 2020 et est considérée comme un Great Place To Work au Canada, au Québec et dans le secteur de la Technologie en 2020, 2021 et 2022. En 2020, Emyode est également devenu un partenaire d'Arbres Canada dans son engagement à jouer un rôle actif dans le renforcement écologique du Canada en contribuant au renforcement des forêts urbaines du Canada et au verdissement des communautés. Ce partenariat s'inscrit également dans la volonté de l'entreprise d'obtenir la certification B-Corp.

Pour en savoir plus sur Emyode, visitez www.emyode.com.

Contact

Romain Isaac

Directeur Marketing chez Emyode

romain.isaac@emyode.com

1 866 387-2568

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61f9afcf-8a9a-43cc-b3e9-310b849c02c3