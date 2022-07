Bombardier annonce le taux de dividende de ses actions privilégiées série 3

English French

MONTRÉAL, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (TSX: BBD.B) (TSX: BBD.PR.B) (TSX:BBD.PR.D) a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 1er août 2022, et pendant les cinq années suivant cette date, des dividendes en espèces seront versés trimestriellement, si le conseil d’administration de Bombardier Inc. en déclare, sur les actions privilégiées série 3. Ces dividendes seront déterminés en fonction d’un taux fixe correspondant au produit de (a) la moyenne des rendements à l’échéance qui seraient tirés d’une obligation du gouvernement du Canada avec une échéance de cinq ans, désignés le 11 juillet 2022 à la fois par Financière Banque Nationale Inc. et par Valeurs Mobilières TD Inc., soit 3,164% multiplié par (b) 145 %, multiplicateur précédemment annoncé le 17 juin 2022.



Par conséquent, le taux de dividende annuel applicable aux actions privilégiées série 3 pour la période de cinq ans commençant le 1er août 2022 sera de 4,588%.

À titre de rappel, tout actionnaire inscrit souhaitant convertir ses actions privilégiées série 2 et/ou ses actions privilégiées série 3 doit remplir et signer la section relative à la conversion figurant à l’endos de son certificat d’actions privilégiées série 2 ou de son certificat d’actions privilégiées série 3, selon le cas, et le remettre à Services aux investisseurs Computershare Inc. et tout actionnaire inscrit souhaitant révoquer ou modifier ses instructions de conversion remises antérieurement doit aviser Services aux investisseurs Computershare Inc., dans chacun des cas, au plus tard le 18 juillet 2022 à 17 h (heure de Montréal). De même, tout actionnaire qui est propriétaire véritable et qui souhaite exercer son droit de conversion ou révoquer ou modifier ses instructions doit communiquer le plus tôt possible avec son courtier ou autre prête-nom et suivre ses instructions. Dans ce cas, il est important qu’il suive ces instructions et prenne les mesures nécessaires dans les délais qui lui sont indiqués afin de laisser assez de temps à son courtier ou son prête-nom pour respecter la date limite du 18 juillet 2022.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations concernant les conversions futures ainsi que le montant et le versement de dividendes en lien avec les actions privilégiées série 2 et les actions privilégiées série 3. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

