Stonebranch bringt Business-to-Business-Datenübertragungslösung auf den Markt

ALPHARETTA, Ga., July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Service-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, hat heute die Veröffentlichung des Universal Data Mover Gateway (UDMG) bekanntgegeben, einer proprietären B2B-Softwarelösung für Managed File Transfer (MFT), die Daten sicher von einem Unternehmen zum anderen überträgt.



„Der Austausch von Daten zwischen Unternehmen ist eine geschäftskritische Komponente der heutigen komplexen Geschäftslandschaft“, so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „UDMG bietet diesen Unternehmen die Gewissheit, dass ihre Daten – ob vertraulich, urheberrechtlich geschützt oder persönlich identifizierbar – während der gesamten Transaktion sicher und geschützt sind.“

UDMG ist eine B2B-Managed File Transfer (MFT)-Lösung, die vollständig verschlüsselt, komprimiert und fehlertolerant ist. Als Teil des Universal Automation Center, der Flaggschiff-Service-Orchestrierungs- und -Automatisierungsplattform von Stonebranch, rundet UDMG das MFT-Angebot von Stonebranch ab. UDMG gesellt sich zu Universal Data Mover (UDM), einer MFT-Lösung zur Übertragung von Daten innerhalb eines Unternehmensnetzwerks.

„Die vollständige Integration von Managed File Transfer in Universal Automation Center ist ein Alleinstellungsmerkmal von Stonebranch“, erklärt Peter Baljet, CTO bei Stonebranch. „Dateiübertragungen sind eine der häufigsten Aufgaben, die in IT-Automatisierungsplattformen geplant werden, und treten oft mehrmals innerhalb desselben Prozessablaufs auf. Die Möglichkeit, sowohl die Aufgabe als auch den Prozess gleichzeitig zu verwalten, macht das Leben für IT-Ops-, DevOps- und DataOps-Teams gleichermaßen viel einfacher.“

Wenn UDMG und UDM mit den Workload-Automatisierungs- und -Planungskomponenten des UAC kombiniert werden, können Unternehmen Daten in Echtzeit sowohl intern als auch extern mit Geschäftspartnern teilen. Die UAC-Plattform ermöglicht es Endbenutzern, Daten von lokalen Servern in die Cloud und zwischen Clouds in einer Multi-Cloud-Umgebung zu verschieben.

Besuchen Sie die Universal Data Mover Gateway-Seite auf stonebranch.com, um mehr zu erfahren.



Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die Unternehmens-IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine ausgeklügelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.