Stonebranch lance une solution de transfert de données interentreprises

ALPHARETTA, Ga., 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui la sortie d'Universal Data Mover Gateway (UDMG), une solution logicielle exclusive brevetée de transfert de fichiers géré (MFT) B2B qui transfère en toute sécurité des données d'une entreprise à une autre.



« Le partage de données entre les organisations est une composante essentielle du paysage commercial complexe d'aujourd'hui », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « UDMG offre à ces entreprises la certitude que leurs données, qu'elles soient confidentielles, exclusives ou personnellement identifiables, sont sûres et sécurisées tout au long de la transaction. »

UDMG est une solution de transfert de fichiers géré (MFT) B2B qui est entièrement cryptée, compressée et tolérante aux pannes. Dans le cadre de l'Universal Automation Center, la plateforme phare d'orchestration et d'automatisation des services de Stonebranch, UDMG complète l'offre MFT de Stonebranch. UDMG rejoint l'Universal Data Mover (UDM), une solution MFT conçue pour transférer des données au sein d'un réseau d'entreprise.

« L'intégration complète du transfert de fichiers géré dans l'Universal Automation Center distingue Stonebranch », a déclaré Peter Baljet, directeur technologique de Stonebranch. « Les transferts de fichiers sont l'un des types de tâches les plus courants planifiés dans les plateformes d'automatisation informatique, apparaissant souvent plusieurs fois dans le même flux de travail de processus. Être capable de gérer à la fois la tâche et le processus rend la vie beaucoup plus facile pour les équipes des opérations informatiques, DevOps et DataOps. »

Lorsque UDMG et l'UDM sont combinés aux composants d'automatisation et de planification de la charge de travail de l'UAC, les entreprises sont en mesure de partager des données en temps réel, à la fois en interne et en externe avec leurs partenaires commerciaux. La plateforme UAC permet aux utilisateurs finaux de déplacer les données des locaux vers le cloud, et entre les clouds, dans un environnement multi-cloud.

Consultez la page Universal Data Mover Gateway sur stonebranch.com pour en savoir plus.



À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.