Renault Group et Vitesco Technologies s’associent pour développer l’électronique de puissance des motorisations électriques et hybrides

​​Boulogne Billancourt (France) et Regensburg (Allemagne), 12 juillet 2022 - Renault Group, acteur majeur de l’industrie automobile et Vitesco Technologies, fabricant international leader dans le domaine des technologies de transmission modernes et des solutions d'électrification, ont annoncé ce jour la signature d’un partenariat stratégique pour le co-développement et la production d’électronique de puissance dans un boitier « One Box » pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.

Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires vont unir leurs forces, contribuant par leur savoir-faire et leur expérience à développer conjointement un concept d'électronique de puissance unique sur le marché. Renault Group apportera son expertise électrique et hybride tandis que Vitesco Technologies fournira ses technologies et procédés "best in class".

L'objectif est de créer une unité électronique essentielle qui combine tous les composants dans un seul boîtier : le convertisseur DC-DC1, le chargeur embarqué OBC2 et l'Onduleur3. Les équipes de Renault Group et Vitesco Technologies définiront les produits et process d’assemblage de cette « One Box » en intégrant les dernières technologies de pointe afin d’assurer le meilleur niveau de compétitivité en termes de rendement et de coût.

Ce concept « One Box » permettra également un gain de compacité inédit (- 45 % en termes de volume) et de masse pour le développement des futurs véhicules de Renault au service notamment de l’habitabilité et du confort des passagers. Les configurations et l’assemblage des différents composants de base seront adaptés aux types de motorisations électriques et hybrides. Les équipes de développement de la plate-forme seront principalement basées à Toulouse.

Le développement de cette « One Box » est prévu pour équiper les véhicules électriques et hybrides du cœur de gamme haute tension de Renault à partir de 2026, avec l’objectif pour Renault Group d’assembler à terme cette production dans ses sites industriels en France pour les véhicules 100% électriques. Avec ce nouveau partenariat, Renault Group étend son contrôle sur la chaîne de valeur électrique en intégrant ce système unique " tout-en-un " d'électronique de puissance, co-développé en interne.

Dans le cadre de ce partenariat, Renault Group assurera dans le même temps à Vitesco Technologies un marché pluriannuel sur l’électronique de puissance des véhicules hybrides de Renault. En outre, Vitesco Technologies fournira à Renault Group une " High Voltage Box ", qui combinera le convertisseur DC/DC et le chargeur, pour les véhicules électriques à batterie à partir de 2025.

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape aujourd’hui avec Vitesco Technologies, partenaire de Renault Group sur le véhicule électrique de longue date et dont le savoir-faire sur l’électronique de puissance est mondialement reconnu. Ensemble, nous allons concevoir et développer une « One Box » à la pointe de la technologie, unique sur le marché, qui sera un réel avantage compétitif. Avec ce partenariat stratégique, nous renforçons aussi davantage notre maitrise de la chaine de valeur électrique et réaffirmons une nouvelle fois notre volonté d’ancrer en France nos développements technologiques et industriels du véhicule électrique », déclare Gilles Le Borgne, Directeur de l’Ingénierie, Renault Group.

Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies, précise : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat stratégique avec Renault Group, qui est l'un des plus grands constructeurs automobiles et un pionnier dans le domaine des véhicules électriques. Cette étape nous permet non seulement de devenir un allié clé de Renault Group en matière d'électronique de puissance, mais constitue également un jalon important pour renforcer notre croissance dans le domaine de l'électrification. »

1Le Convertisseur DC-DC est un circuit d'électronique de puissance qui convertit la haute tension DC (Direct Current) de la batterie pour alimenter le réseau basse tension DC 14V de la voiture.

2Le chargeur embarqué OBC (On Board Charger) est un circuit de puissance qui permet la recharge de la batterie de traction haute tension DC à partir du réseau électrique.

3L’onduleur est un circuit d’électronique de puissance qui pilote le moteur électrique en courant alternatif à partir de la tension continue de la batterie de traction. Il contrôle la vitesse du moteur, la traction et la récupération d’énergie lors du freinage.

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

Vitesco Technologies Group AG est un fournisseur automobile de technologies de transmission et de groupe motopropulseur dont le siège est à Regensburg en Allemagne. Il s’appuie sur les compétences en matière de technologies de propulsion de 40 000 collaborateurs répartis sur une cinquantaine de sites dans le monde. L'objectif de l'entreprise est de développer des technologies d'électrification innovantes et efficaces pour tous les types de véhicules. Son portefeuille comprend des solutions d'électrification 48 volts, des entraînements électriques et de l'électronique de puissance pour les véhicules hybrides et électriques à batterie. Sa gamme de produits comprend des systèmes de contrôle électroniques, des capteurs et des actionneurs, ainsi que des solutions pour le post-traitement des gaz d'échappement. Avec chacune de ses solutions, Vitesco Technologies poursuit constamment sa mission : favoriser la mobilité propre. https://www.vitesco-technologies.com/en-us-de/press

