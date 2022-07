English French

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 12 juillet 2022

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2022 :

Moyens disponibles au 30 juin 2022 : 30 000 actions Klépierre et 10 151 342,79 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 5 727 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 838 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 549 656 titres pour 34 462 443,42 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 519 656 titres pour 33 950 786,62 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2021, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 663 000,00 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR 3-janv.-22 6 11 1 800 1 500 37 692,00 31 575,00 4-janv.-22 9 14 3 500 3 300 75 740,00 71 544,00 5-janv.-22 16 20 4 500 4 500 99 225,00 99 405,00 6-janv.-22 36 80 13 500 13 500 295 785,00 296 325,00 7-janv.-22 12 15 3 500 3 700 76 895,00 81 511,00 10-janv.-22 22 27 6 000 6 000 135 780,00 136 080,00 11-janv.-22 25 32 7 500 7 500 171 825,00 172 125,00 12-janv.-22 37 4 15 450 2 000 349 324,50 45 060,00 13-janv.-22 19 23 3 250 4 500 72 475,00 100 620,00 14-janv.-22 20 60 7 500 15 000 168 450,00 337 650,00 17-janv.-22 26 48 5 250 8 250 118 387,50 186 367,50 18-janv.-22 13 39 3 100 4 800 69 843,00 108 432,00 19-janv.-22 16 27 5 000 5 000 116 250,00 116 650,00 20-janv.-22 44 50 12 000 12 000 282 000,00 283 320,00 21-janv.-22 21 18 6 000 6 000 141 240,00 141 600,00 24-janv.-22 73 32 18 450 8 000 429 516,00 187 600,00 25-janv.-22 142 228 15 750 24 000 368 865,00 563 040,00 26-janv.-22 52 78 15 000 17 200 360 750,00 413 660,00 27-janv.-22 31 23 4 726 4 026 113 140,44 96 704,52 28-janv.-22 71 95 20 000 20 700 465 200,00 483 552,00 31-janv.-22 56 62 12 950 12 950 299 922,00 301 864,50 Sous-total janvier 2022 747 986 184 726 184 426 4 248 305,44 4 254 685,52 1-févr.-22 41 36 10 500 10 500 245 910,00 246 645,00 2-févr.-22 49 35 12 200 7 500 286 334,00 176 250,00 3-févr.-22 55 2 17 500 10 000 397 250,00 228 100,00 4-févr.-22 78 55 11 171 9 671 251 570,92 218 758,02 7-févr.-22 20 14 2 484 1 984 55 666,44 44 580,48 8-févr.-22 14 11 3 750 4 250 84 787,50 96 177,50 9-févr.-22 21 74 6 000 19 700 139 440,00 457 237,00 10-févr.-22 53 59 13 500 13 500 326 025,00 326 430,00 11-févr.-22 55 25 14 700 5 000 352 359,00 120 450,00 14-févr.-22 7 1 5 000 2 500 117 400,00 59 150,00 15-févr.-22 24 88 6 000 18 200 142 920,00 434 980,00 16-févr.-22 57 60 13 287 13 287 329 251,86 330 049,08 17-févr.-22 16 24 4 500 4 500 116 325,00 116 460,00 18-févr.-22 29 37 9 650 9 650 256 593,50 256 497,00 21-févr.-22 62 4 11 678 978 303 861,56 25 858,32 22-févr.-22 5 28 2 000 4 000 51 280,00 104 000,00 23-févr.-22 47 80 11 254 17 254 293 504,32 450 329,40 24-févr.-22 56 47 7 488 6 488 188 023,68 163 757,12 25-févr.-22 19 43 5 250 8 950 133 035,00 228 135,50 28-févr.-22 59 97 25 700 25 700 650 724,00 653 037,00 Sous-total février 2022 767 820 193 612 193 612 4 722 261,78 4 736 881,42 1-mars-22 25 26 8 500 8 500 217 260,00 213 690,00 2-mars-22 10 10 1 750 1 750 43 260,00 42 542,50 4-mars-22 26 2 6 200 1 500 140 492,00 32 955,00 7-mars-22 7 0 2 500 0 50 975,00 0 8-mars-22 45 39 7 750 6 250 165 307,50 134 187,50 9-mars-22 128 180 39 000 47 700 868 530,00 1 062 279,00 10-mars-22 58 72 17 000 17 000 383 520,00 384 030,00 11-mars-22 18 13 4 500 4 500 100 755,00 101 025,00 14-mars-22 36 55 9 500 9 500 218 500,00 219 355,00 15-mars-22 30 31 10 000 10 000 229 300,00 230 100,00 16-mars-22 77 78 20 250 20 250 489 240,00 490 050,00 17-mars-22 30 2 10 450 750 244 948,00 17 940,00 18-mars-22 7 0 5 000 0 114 150,00 0 21-mars-22 44 0 6 000 0 136 500,00 0 22-mars-22 52 152 13 250 33 950 309 387,50 791 714,00 23-mars-22 58 19 14 500 4 800 337 995,00 112 176,00 24-mars-22 38 7 9 000 2 000 204 660,00 45 600,00 25-mars-22 38 126 8 750 25 450 202 125,00 589 167,50 28-mars-22 53 27 15 500 6 800 366 110,00 160 548,00 29-mars-22 36 108 10 250 18 950 244 667,50 453 094,50 30-mars-22 78 126 20 500 20 500 508 605,00 510 245,00 31-mars-22 41 5 11 700 2 000 287 235,00 49 400,00 Sous-total mars 2022 935 1 078 251 850 242 150 5 863 522,50 5 640 099,00 1-avr.-22 38 25 5 000 7 500 120 050,00 180 825,00 4-avr.-22 51 0 10 000 0 234 500,00 0 5-avr.-22 36 3 8 250 750 191 400,00 17 572,50 6-avr.-22 7 0 2 500 0 55 550,00 0 7-avr.-22 8 0 1 250 0 27 350,00 0 8-avr.-22 29 50 7 156 13 406 159 364,12 300 428,46 11-avr.-22 48 164 13 500 33 500 313 875,00 781 890,00 12-avr.-22 17 0 3 500 0 80 045,00 0 13-avr.-22 24 58 6 750 10 250 154 777,50 236 570,00 14-avr.-22 55 66 14 650 12 150 340 319,50 283 216,50 19-avr.-22 66 66 25 000 12 600 582 750,00 294 966,00 20-avr.-22 41 113 9 850 22 250 229 209,50 519 315,00 21-avr.-22 56 55 13 500 13 500 319 680,00 320 085,00 22-avr.-22 45 0 12 500 0 289 875,00 0 25-avr.-22 53 44 14 250 9 500 327 180,00 218 690,00 26-avr.-22 57 152 11 500 31 250 270 710,00 735 312,50 27-avr.-22 51 59 8 750 10 950 205 362,50 257 215,50 28-avr.-22 54 52 19 700 17 000 468 663,00 402 050,00 29-avr.-22 55 88 21 500 16 000 494 285,00 369 440,00 Sous-total avril 2022 791 995 209 106 210 606 4 864 946,12 4 917 576,46 2-mai-22 34 41 10 348 8 848 232 209,12 201 911,36 3-mai-22 14 38 4 000 13 500 90 720,00 307 800,00 4-mai-22 34 20 10 000 5 500 230 000,00 126 995,00 5-mai-22 9 20 2 500 7 000 57 950,00 162 540,00 6-mai-22 35 0 9 000 0 200 070,00 0 9-mai-22 21 26 7 500 7 000 162 975,00 152 600,00 10-mai-22 20 52 6 500 11 500 141 310,00 251 160,00 11-mai-22 39 66 8 821 13 821 196 531,88 308 070,09 12-mai-22 71 126 28 750 28 450 584 775,00 579 811,00 13-mai-22 62 85 19 700 20 000 418 625,00 426 400,00 16-mai-22 29 31 6 300 6 000 136 899,00 130 680,00 17-mai-22 43 57 13 050 13 000 291 928,50 291 590,00 18-mai-22 38 28 8 750 8 800 201 337,50 202 488,00 19-mai-22 85 1 17 800 100 380 564,00 2 152,00 20-mai-22 38 180 15 750 33 450 336 892,50 716 833,50 23-mai-22 43 49 11 200 11 000 241 584,00 238 040,00 24-mai-22 55 56 14 000 12 500 306 320,00 273 625,00 25-mai-22 63 103 25 500 27 200 557 175,00 594 864,00 26-mai-22 79 156 32 200 32 100 713 552,00 712 620,00 27-mai-22 70 77 22 850 20 750 494 017,00 448 615,00 30-mai-22 75 59 17 500 15 000 382 725,00 328 050,00 31-mai-22 21 23 6 500 5 500 137 150,00 116 160,00 Sous-total mai 2022 978 1 294 298 519 301 019 6 495 310,50 6 573 004,95 1-juin-22 76 158 30 000 35 000 642 300,00 749 700,00 2-juin-22 61 0 19 000 0 397 860,00 0 3-juin-22 34 169 11 295 30 995 235 613,70 650 585,05 6-juin-22 13 14 3 025 3 000 64 069,50 63 720,00 7-juin-22 33 48 9 425 9 450 200 281,25 201 379,50 8-juin-22 31 35 8 217 8 267 175 515,12 176 996,47 9-juin-22 81 35 19 250 9 500 408 485,00 203 015,00 10-juin-22 72 49 14 250 12 500 289 417,50 254 250,00 13-juin-22 106 66 22 750 12 000 440 667,50 232 560,00 14-juin-22 149 102 43 000 33 500 816 140,00 637 170,00 15-juin-22 101 152 27 000 44 000 521 370,00 853 600,00 16-juin-22 83 68 24 500 25 000 473 585,00 484 250,00 17-juin-22 127 143 32 250 36 750 632 745,00 722 137,50 20-juin-22 55 89 13 750 21 750 273 487,50 435 000,00 21-juin-22 81 63 21 180 18 180 439 061,40 377 598,60 22-juin-22 58 76 12 250 15 250 250 022,50 313 540,00 23-juin-22 56 44 28 000 5 000 568 120,00 101 800,00 24-juin-22 19 140 5 000 27 500 101 750,00 565 675,00 27-juin-22 51 100 14 000 15 500 288 400,00 320 540,00 28-juin-22 55 44 14 450 10 450 302 005,00 219 241,00 29-juin-22 42 0 15 500 0 305 195,00 0 30-juin-22 125 70 23 751 14 251 442 006,11 265 781,15 Sous-total juin 2022 1 509 1 665 411 843 387 843 8 268 097,08 7 828 539,27 TOTAL 1er SEMESTRE 2022 5 727 6 838 1 549 656 1 519 656 34 462 443,42 33 950 786,62





CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS Arnaud Courtial, Group Head of IR and Financial Communication

+33 (0)6 74 57 35 12 — arnaud.courtial@klepierre.com

Paul Logerot, IR Manager

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Julia Croissant, IR Officer

+33 (0)7 88 77 40 37 — julia.croissant@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

Pièce jointe