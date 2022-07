COMMUNIQUE DE PRESSE: TAXI LIFE : NACON ANNONCE UN NOUVEAU JEU DANS SA GAMME DE SIMULATION DE VIE

English French

TAXI LIFE : NACON ANNONCE

UN NOUVEAU JEU DANS SA GAMME DE SIMULATION DE VIE

Lesquin, le 12 juillet 2022 – NACON et le studio Simteract sont heureux de dévoiler aujourd’hui une nouvelle collaboration pour le développement et l'édition du jeu Taxi Life.

Simteract, studio de développement spécialisé dans les jeux de simulation, s’est naturellement tourné vers NACON, avec qui il collabore déjà sur le projet Train Life : A Railway Simulator.

NACON porte un intérêt particulier aux jeux de simulation de vie pour lesquels l’intérêt des joueurs n’a cessé de grandir depuis plusieurs années. L’arrivée de Taxi Life dans son catalogue permet à l’éditeur d’enrichir sa gamme Life dont les jeux proposent au joueur de planifier, gérer et exécuter des tâches précises liées au métier représenté dans chaque titre.

Dans Taxi Life, le joueur dirige son entreprise de transport personnel. Le terrain de jeu en monde ouvert n’est autre que la ville de Barcelone. Le joueur évolue ainsi dans les quartiers emblématiques de la ville et peut admirer plus de 200 des bâtiments, monuments, musées, parcs et sculptures qui sont fidèlement reproduits. Le jeu bénéficie des technologies propriétaires du studio, notamment le « Traffic AI » et le « City Generator ».

Taxi Life sera disponible sur consoles et PC. Plus d’informations sur la date de sortie et l’Early Access du jeu seront partagées à une date ultérieure.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de Simteract

Simteract est un studio de développement de 50 personnes spécialisé dans les simulateurs ferroviaires à destination des professionnels du secteur. Depuis 2018, le studio s’est concentré sur la création de jeux vidéo et a recruté des vétérans du milieu, mettant à profit l’expertise obtenue lors de leur travail avec les professionnels du rail pour fournir des expériences ludiques et authentiques.

