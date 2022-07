French English

Loudéac, le 12 juillet 2022





Après un 1er trimestre 2022 en forte croissance (+20%), WINFARM annonce la signature d’un protocole d’accord exclusif en vue de l’acquisition des sociétés du Groupe KABELIS

WINFARM renforce son activité « Paysages » et « Espaces Verts »

pour devenir l’un des premiers acteurs de la région Grand-Ouest

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce être entré en négociation exclusive afin d’acquérir auprès du principal actionnaire 70% du capital des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux, qui figurent au premier rang des acteurs français du marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts.

Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de WINFARM déclare : « A la suite de nombreux échanges avec la Direction et le management des sociétés du Groupe Kabelis, nous sommes heureux de concrétiser un beau projet de développement commun. Les nombreuses synergies identifiées vont nous permettre de proposer des solutions performantes à l’ensemble des professionnels sur ce marché en fort développement. La marque Kabelis bénéficie d’une notoriété certaine grâce à la compétence de ses équipes sur des segments de marchés complémentaires à ceux de VITAL CONCEPT Paysage. KABELIS deviendra assez naturellement la marque phare de Vital Concept sur le marché du Paysage et des Espaces Verts au sein de WINFARM ».

Activité paysages : constitution d’un nouveau leader sur le Grand-Ouest

Créée en 2007 par Stéphane Minec, la Société Kabelis est spécialisée dans les engrais, semences et prestations de services à des clients diversifiés : collectivités, horticulture, golfs, terrains de sport et autres entreprises d’aménagement des espaces verts, Elle dispose d’expertises reconnues telles que la fourniture de produits et conseils pour l’entretien des grands stades de football, de rugby et de golf en France. La Société Kabelis Matériaux est quant à elle, spécialisée dans la fourniture de clôtures et de bois pour les terrasses et de pavage et complète idéalement la proposition de valeur du Groupe.

Elles bénéficient de l’expertise de 36 collaborateurs et ont dégagé un chiffre d’affaires de 13,7 M€ au cours de l’exercice 2021 correspondant à un EBITDA de 0,8 M€.

Avec ces acquisitions, WINFARM renforce son activité sur le marché du paysage, l’un des deux relais de diversification du Groupe. Cette activité, au cœur de sa stratégie de développement, a porté l’accélération de sa croissance depuis son Introduction en Bourse en 2020. Après la finalisation de l’opération, cette activité représenterait en année pleine un chiffre d’affaires de près de 21 M€, donnant naissance à un champion français sur ce marché et le principal acteur en Bretagne, Normandie et Pays-de-Loire.

Avec cette offre, le Groupe Winfarm va disposer d’une nouvelle offre complète sur le “gazon” à destination de clients divers lui permettant de :

Diversifier son parc clients vers des cibles à fort potentiel (collectivités, etc.),

D’exporter cette offre en dehors du Grand-Ouest et bénéficier de la notoriété des marques Kabelis pour développer cette offre,

Renforcer les positions d’ores et déjà fortes du Groupe dans la clôture avec des économies d’échelle possibles notamment au niveau des achats et de la logistique (facteurs essentiels compte tenu du contexte économique).





Le marché du paysage et de l’aménagement des espaces verts bénéficie de tendances de fond comme la végétalisation des villes visant à lutter contre les « ilôts de chaleur », favoriser l’agrément des habitants ou le regain d’intérêt des particuliers pour leur jardin privé récemment accéléré par la crise sanitaire. En élargissant son offre et sa typologie de clientèle, le Groupe s’impose comme un acteur majeur ce de marché.

Yves Coeffec, Directeur Général de Kabelis et Kabelis Matériaux déclare : « Cette opération est très stimulante pour nos deux sociétés qui bénéficieront de l’élargissement de leur catalogue avec les produits les plus innovants portés par les deux structures. Cette évolution favorable du mix-produits à destination des professionnels constituera un levier d’appréciation des marges qui profitera au nouvel ensemble. »

Modalités de l’opération

L’opération porte sur l’acquisition de 70% du capital des sociétés Kabelis et Kabelis Matériaux.

L’acquisition, financée intégralement en numéraire, sera effective dans quelques semaines, après finalisation des diligences et la levée des conditions suspensives usuelles.

Le contrat prévoit une option permettant l’acquisition du solde de la participation minoritaire de 30% de Kabelis détenue par Yves Coeffec, Directeur général qui s’engage à rester dans le nouvel ensemble durant 2 ans.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 50 000 clients en France , en Belgique et aux Pays Bas.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2022

