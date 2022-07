Esker : Activité commerciale du 2ème trimestre 2022

Lyon, le 12 juillet 2022

Activité commerciale du 2ème trimestre 2022

Nouveau trimestre record : +19% en taux courant

Chiffre d’affaires en M€







(non audité) T2 2022

M€ T2 2021

M€ T2 2022/T2 2021

Croissance (4) S1 2022

M€ S1 2022/S1 2021

Croissance (4) SaaS (1) 31,5 25,6 +16% 60,8 +17% Services d’implémentation (2) 6,4 5,5 +12% 12,1 +9% Produits historiques (3) 1,9 2,3 -28% 3,3 -26% TOTAL 39,8 33,4 +12% 76,3 +13% Prises de commandes (5) 4,0 3,3 +25% 7,6 +14%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2022 appliqué au chiffre d’affaires 2021

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat. Le revenu de service n’est pas non plus compris dans l’ARR car non récurrent.





Trimestre record – Semestre record

Le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre de l’année 2022 s’établit à 39,8 M€, en croissance de +19% en données publiées et de +12% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble du premier semestre 2022, les ventes du Groupe s’établissent à 76,3 M€ en croissance de +19% en données publiées (+13% à taux de change constant). En dépit de l’accumulation des incertitudes, Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.

Le chiffre d’affaires SaaS (+23% en publié et +16% à taux de change constant) porte la croissance du Groupe pour représenter 79% de toute l’activité. Cette excellente performance, malgré un effet de base défavorable, est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours des trimestres précédents qui entrent progressivement en production.

Les services d’implémentation retrouvent progressivement un rythme plus habituel (+17% en publié et +12% à taux de change constant) après le passage du pic épidémique du début d’année qui avait engendré de nombreuses absences, autant dans nos équipes que dans celles de nos clients.

Enfin, les produits historiques (5% du chiffre d’affaires) déclinent fortement, en corrélation avec la dégradation des conditions économiques.

Meilleur trimestre en prises de commandes

Esker a enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du deuxième trimestre 2022 progresse de +25% par rapport au deuxième trimestre 2021 pour atteindre 4,0 M€ (14,6 M€ soit +41% sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a été très dynamique sur ce trimestre en France, aux États-Unis et en Australie.



Une structure financière solide

Au 30 juin 2022, la trésorerie du Groupe s’établit à 43,1 M€ après le règlement de l’acquisition de la société Market Dojo, le versement du dividende et la souscription d’un nouvel emprunt de 12 M€.

Avec une trésorerie nette de 26,5 M€ (contre 33,6 M€ au 30 juin 2021) et près de 130 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions adjacentes pour augmenter la valeur délivrée à ses clients.

Tendances pour 2022

Compte tenu de la bonne performance du deuxième trimestre 2022 et malgré l’accumulation d’incertitudes économiques, Esker maintient sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de l’année entre 15% et 16%. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s’établir, comme d’habitude, entre 12 et 15%.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 dont plus des 2/3 à l’international

Pièce jointe