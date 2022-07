Un traitement efficace est désormais disponible pour des millions de personnes souffrant de symptômes de COVID prolongés

French German Italian Spanish Dutch

ORLANDO, Floride, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviv Clinics met en évidence une nouvelle étude révolutionnaire qui a été publiée dans Scientific Reports, présentant un traitement prometteur pour les symptômes de COVID prolongés. L'étude utilise le protocole d'évaluation et de diagnostic le plus complet rapporté dans n'importe quelle longue étude sur la COVID à ce jour. La COVID-19 de longue durée, caractérisée par des symptômes qui persistent plus de trois mois après avoir contracté le virus, affecte jusqu'à 30 % des patients infectés par le virus de la COVID-19. Pour les millions de personnes souffrant de symptômes de COVID prolongés, cette étude offre un nouvel espoir de récupération à long terme.



L'essai clinique prospectif, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a été conçu autour de l'oxygénothérapie hyperbare (OHB) et mené par le Sagol Center for Hyperbaric Medicine and Research au Shamir Medical Center et à l'université de Tel Aviv. L'étude comprenait 73 patients présentant des symptômes cognitifs post-COVID-19 rapportés tels que l'incapacité à se concentrer, le brouillard cérébral, l'oubli et la difficulté à se rappeler des mots souhaités ou des pensées. Ces symptômes avaient une incidence significative sur leur qualité de vie et avaient persisté pendant plus de trois mois après un test RT-PCR confirmant l'infection par la COVID-19. L'étude comprenait des évaluations complètes du cerveau des participants avec une IRM cérébrale avancé à haute résolution, des tests cognitifs informatisés et une évaluation complète des symptômes cliniques.

Les participants ont été divisés en deux groupes : 37 patients ont reçu un traitement par OHB et 36 ont été désignés dans le groupe en aveugle contrôlé par simulateur (des sessions de placebo ont été reçues avec un air normal). Les patients et les enquêteurs n'étaient pas informés de leur protocole de traitement désigné. Le protocole de traitement unique était composé de 40 sessions d'OHB quotidiennes, cinq sessions par semaine au cours d'une période de deux mois, au cours desquelles les patients entraient dans une chambre d'OHB multiplace et respiraient de l'oxygène à 100 % par masque à 2 atmosphères absolues (ATA) pendant 90 minutes avec des fluctuations d'oxygène.

L'étude suggère que le virus de la COVID-19 peut causer des lésions cérébrales chroniques affectant les régions cérébrales responsables de la fonction cognitive, de l'état mental et de l'interprétation de la douleur. Dans l'étude publiée, les patients traités par OHB ont affiché une amélioration significative de leur fonction cognitive globale et d'autres améliorations cognitives liées à leurs régions cérébrales endommagées spécifiques responsables de l'attention et de la fonction exécutive. Une amélioration significative a également été démontrée dans les domaines de l'énergie, du sommeil, des symptômes psychiatriques et des interférences douloureuses. Les participants dans le groupe témoin, qui n'avaient reçu que le traitement par placebo (simulation), n'ont pas bénéficié d'une amélioration significative de leurs symptômes de COVID persistants prolongés. Les effets bénéfiques du protocole de traitement unique peuvent être attribués à la neuroplasticité et à l'augmentation de la perfusion cérébrale dans les régions associées aux rôles cognitifs et émotionnels.

« La recherche suggère que le développement de troubles post-COVID-19 liés au système nerveux central inclut des lésions neurologiques directes principalement dans les lobes frontaux – la zone du cerveau qui joue un rôle majeur dans les fonctions cognitives et mentales. Aujourd'hui, nous comprenons que chez certains patients, le virus peut pénétrer le cerveau via la plaque cribriforme, la partie du crâne située juste au-dessus du nez, et déclencher des lésions cérébrales chroniques présentées comme un déclin cognitif tel que le brouillard cérébral, la perte de concentration et la fatigue mentale », a déclaré le Dr Shai Efrati, chef du groupe de recherche, directeur du Sagol Center et président du comité consultatif médical d'Aviv Scientific. « L'étude a révélé que l'OHB peut induire une réparation structurelle et fonctionnelle des régions endommagées du cerveau et améliorer la fonction cognitive, comportementale et émotionnelle des patients malchanceux souffrant de troubles post-COVID-19. »

Les protocoles et les procédures d'évaluation utilisés dans cette étude clinique sont disponibles dans les établissements Aviv Clinics en Floride centrale et à Dubaï, ainsi qu'au Shamir Medical Center en Israël.

En octobre 2021, l'Organisation mondiale de la santé a publié une définition officielle de la COVID de longue durée visant à faire référence à la gamme de symptômes nouveaux, récurrents ou en cours après l'infection initiale à la COVID-19. Cette définition inclut le dysfonctionnement cognitif comme l'un des symptômes courants. Une étude de l'université de Cambridge et Exeter visant à reconnaître davantage les caractéristiques neurologiques associées à la COVID de longue durée, a indiqué que 78 % des patients atteints de cette maladie ont rencontré des difficultés de concentration, 69 % ont signalé un brouillard cérébral et 68 % ont signalé des oublis.

Avec d'autres cas de COVID de longue durée identifiés dans tout le pays, le président Joe Biden a récemment annoncé le lancement d'un plan d'action national de recherche sur la COVID de longue durée, qui fait appel au ministère de la Santé et des Services sociaux pour élargir la recherche existante sur la maladie et coordonner davantage de soins pour les patients.

« Des millions de personnes qui se sont remises de la COVID-19 souffrent de symptômes débilitants qui persistent pendant des semaines, des mois, voire des années après leur infection initiale. Jusqu'à aujourd'hui, aucune thérapie efficace n'a été suggérée. Notre recherche est le premier essai randomisé contrôlé à démontrer une solution réelle pour les porteurs à long terme », a commenté le Dr Amir Hadanny, chercheur en chef et responsable des opérations cliniques mondiales chez Aviv Clinics.

La COVID de longue durée est l'une des nombreuses maladies qui peut être traitée par OHB. Les précédentes études spécifiques à l'OHB ont démontré la capacité à améliorer et traiter les lésions cérébrales telles que les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales traumatiques, le déclin cognitif lié au vieillissement et le SSPT chez des anciens combattants résistants au traitement en augmentant la circulation sanguine du cerveau, en générant de nouveaux neurones et en améliorant le métabolisme cérébral.

Les mêmes mécanismes menés au cours de ces essais cliniques ont été reproduits par Aviv Clinics et sont administrés en vertu des mêmes protocoles stricts, avec un soutien cognitif, physique et alimentaire supplémentaire fourni aux patients.

Le programme de traitement avancé et complet d'Aviv Clinics offre aux patients des soins holistiques pour traiter une variété de symptômes post-COVID et liés aux accidents vasculaires cérébraux, aux lésions cérébrales traumatiques, aux commotions, à la fibromyalgie, au SSPT, à la maladie de Lyme, ou pour maintenir des performances physiques et cognitives dans le cadre du processus de vieillissement. En plus de l'utilisation de l'OHB, l'équipe médicale d'Aviv prépare un solide calendrier de traitements individualisés pour chaque client, comprenant une formation physique et cognitive et un programme alimentaire.

L'étude complète est disponible ici. Pour en savoir plus sur Aviv Clinics, rendez-vous sur le site aviv-clinics.com .



