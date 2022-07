È ora disponibile un trattamento efficace per milioni di persone che soffrono da tempo dei sintomi della Sindrome Post-COVID

French German Italian Spanish Dutch

ORLANDO, Florida, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviv Clinics mette in evidenza un recente studio innovativo pubblicato su Scientific Reports, che presenta un trattamento promettente per i sintomi della Sindrome Post-COVID. Lo studio utilizza il protocollo di valutazione e diagnosi più completo mai riportato in uno studio sulla Sindrome Post-COVID. La sindrome post-COVID, caratterizzata da sintomi che persistono per più di tre mesi dalla contrazione del virus, colpisce fino al 30% dei pazienti infettati dal virus COVID-19. Per i milioni di persone che soffrono da tempo dei sintomi del COVID, lo studio fornisce nuove speranze di guarigione.



Lo studio clinico prospettico, randomizzato, a doppio cieco e controllato con placebo è stato concepito intorno all'ossigenoterapia iperbarica (HBOT) e condotto da Sagol Center for Hyperbaric Medicine and Research allo Shamir Medical Center e dall'Università di Tel Aviv. Lo studio ha interessato 73 pazienti con sintomi cognitivi post-COVID-19, come incapacità di concentrazione, nebbia cerebrale, dimenticanza e difficoltà a ricordare parole o pensieri. Questi sintomi, che compromettevano in modo significativo la qualità della vita, persistevano da più di tre mesi dopo un test RT-PCR che confermava l'infezione da COVID-19. Lo studio prevedeva valutazioni complete del cervello dei partecipanti con risonanza magnetica cerebrale avanzata ad alta risoluzione, test cognitivi computerizzati e valutazione completa dei sintomi clinici.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: Sono stati 37 i pazienti che hanno ricevuto il trattamento HBOT e 36 quelli che sono stati designati nel gruppo in cieco, controllato con sham (le sessioni placebo sono state ricevute con aria normale). I pazienti e gli sperimentatori non erano a conoscenza del protocollo di trattamento designato. Il protocollo di trattamento, unico nel suo genere, comprendeva 40 sessioni giornaliere di HBOT, cinque a settimana per un periodo di due mesi, in cui i pazienti accedevano a una camera HBOT a più posti e respiravano ossigeno al 100% tramite maschera a 2 atmosfere assolute (ATA) per 90 minuti con fluttuazioni di ossigeno.

Lo studio suggerisce che il virus COVID-19 può causare lesioni cerebrali croniche che colpiscono le regioni cerebrali responsabili delle funzioni cognitive, dello stato mentale e dell'interpretazione del dolore. Nello studio pubblicato, i pazienti trattati con l'HBOT hanno registrato un significativo miglioramento della funzione cognitiva globale e un ulteriore miglioramento cognitivo legato alle specifiche regioni cerebrali danneggiate responsabili dell'attenzione e della funzione esecutiva. È stato inoltre dimostrato un miglioramento significativo nel dominio delle energie, del sonno, dei sintomi psichiatrici e dell'interferenza del dolore. I partecipanti al gruppo di controllo, che hanno ricevuto solo il trattamento placebo (sham), non hanno registrato un miglioramento significativo dei sintomi persistenti della Sindrome Post-COVID. Gli effetti benefici dello specifico protocollo di trattamento possono essere attribuiti alla neuroplasticità e all'aumento della perfusione cerebrale nelle regioni associate ai ruoli cognitivi ed emotivi.

"La ricerca suggerisce che lo sviluppo di disturbi post-COVID-19 legati al sistema nervoso centrale comprende lesioni neurologiche dirette soprattutto nei lobi frontali, cioè l'area del cervello che svolge un ruolo importante nelle funzioni cognitive e mentali. Oggi sappiamo che in alcuni pazienti il virus può penetrare nel cervello attraverso la placca cribrosa, la parte del cranio situata appena sopra il naso, e innescare un danno cerebrale cronico che si presenta come declino cognitivo, nebbia cerebrale, perdita di concentrazione e affaticamento mentale", ha dichiarato il dottor Shai Efrati, leader del gruppo di ricerca, direttore del Sagol Center e presidente del Medical Advisory Board di Aviv Scientific. "Lo studio ha rivelato che l'HBOT può indurre la riparazione strutturale e funzionale delle regioni cerebrali danneggiate e migliorare le funzioni cognitive, comportamentali ed emotive dei pazienti sfortunati che soffrono della Sindrome post-COVID".

I protocolli e le procedure di valutazione utilizzati in questo studio clinico sono disponibili presso le cliniche Aviv della Florida centrale, di Dubai e presso lo Shamir Medical Center in Israele.

Nell'ottobre 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso una definizione ufficiale di Sindrome Post-COVID per riferirsi alla gamma di sintomi nuovi, di ritorno o in corso dopo l'infezione iniziale da COVID-19. La definizione include tra i sintomi comuni la disfunzione cognitiva. Uno studio della University of Cambridge ed Exeter , volto a riconoscere ulteriormente le caratteristiche neurologiche associate alla Sindorme post-COVID, ha riportato che il 78% dei pazienti affetti da Sindrome post-COVID ha avuto difficoltà di concentrazione, il 69% ha riferito di avere una nebbia cerebrale e il 68% ha riferito di avere delle dimenticanze.

Con l'aumento dei casi di sindrome post-COVID identificati in tutta la nazione, il Presidente Joe Biden ha recentemente annunciato il lancio di un piano d'azione nazionale per la ricerca sulla sindrome post-COVID, che invita il Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali ad ampliare la ricerca esistente su questa patologia e a coordinare maggiormente l'assistenza ai pazienti.

"Milioni di persone guarite dal COVID-19 accusano sintomi debilitanti che persistono per settimane, mesi o addirittura anni dopo l'infezione iniziale. Fino ad oggi non si è riusciti a proporre una terapia efficace. Il nostro studio è il primo randomizzato e controllato a dimostrare una soluzione reale per le persone soggette ad effetti a lungo termine", ha dichiarato il Dr. Amir Hadanny, ricercatore capo e responsabile delle operazioni cliniche globali di Aviv Clinics.

La sindrome post-COVID è una delle tante condizioni che possono essere trattate con l'HBOT. Precedenti studi specifici sull'HBOT hanno dimostrato la capacità di migliorare e trattare lesioni cerebrali come ictus, lesioni cerebrali traumatiche, declino cognitivo legato all'età e disturbi da stress post-traumatico in reduci resistenti al trattamento, aumentando il flusso sanguigno cerebrale, generando nuovi neuroni e migliorando il metabolismo cerebrale.

Gli stessi metodi condotti durante questi studi clinici sono stati replicati dalle Cliniche Aviv e vengono applicati secondo gli stessi rigorosi protocolli assieme ad un ulteriore supporto cognitivo, fisico e dietetico per i pazienti.

Il programma di trattamento avanzato e completo delle Aviv Clinics offre ai pazienti un'assistenza olistica per il trattamento di una varietà di sintomi legati alla Sindorme post-COVID, all'ictus, alla lesione cerebrale traumatica, alla commozione cerebrale, alla fibromialgia, ai disturbi da stress post-traumatico, alla malattia di Lyme o al mantenimento delle prestazioni fisiche e cognitive nell'ambito del processo di invecchiamento. Oltre all'uso dell'HBOT, l'équipe medica di Aviv ha elaborato un solido programma di trattamento personalizzato per ogni paziente, che comprende un allenamento fisico e cognitivo e un piano alimentare.

Lo studio completo è disponibile qui. Per ulteriori informazioni su Aviv Clinics, visitare il sito aviv-clinics.com .



