Nu is er een effectieve behandeling beschikbaar voor miljoenen mensen die lijden aan langdurige COVID-symptomen

ORLANDO, Florida, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviv Clinics vestigt de aandacht op een baanbrekende nieuwe studie die is gepubliceerd in Scientific Reports, met een veelbelovende behandeling voor langdurige COVID-symptomen. De studie maakt gebruik van het meest uitgebreide evaluatie- en diagnoseprotocol dat tot nu toe in een studie rond long COVID is gerapporteerd. Lange COVID, gekenmerkt door symptomen die meer dan drie maanden na de besmetting met het virus aanhouden, treft tot 30% van de met het COVID-19-besmette patiënten. Voor miljoenen mensen die lijden aan langdurige COVID-symptomen, biedt de studie nieuwe hoop op herstel op lange termijn.



De prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie werd opgezet rond hyperbare zuurstoftherapie (HBOT of hyperbaric oxygen therapy) en uitgevoerd door de Sagol Center for Hyperbaric Medicine and Research in het Shamir Medical Center en Tel Aviv University. De studie omvatte 73 patiënten met gerapporteerde cognitieve post-COVID-19-symptomen, zoals zich niet kunnen concentreren, hersenmist (brainfog), vergeetachtigheid en moeilijkheden om op woorden of gedachten te komen.Deze symptomen hadden een aanzienlijke invloed op hun levenskwaliteit en hielden meer dan drie maanden aan na een RT-PCR-test die de COVID-19-besmetting. Het onderzoek omvatte uitgebreide evaluaties van de hersenen van de deelnemers met geavanceerde MRI van de hersenen met hoge resolutie, computergestuurde cognitieve tests en een uitgebreide evaluatie van de klinische symptomen.

Deelnemers werden verdeeld in twee groepen: 37 patiënten kregen een HBOT-behandeling en 36 werden aangewezen in de blinde, placebogecontroleerde groep (tijdens de placebo-sessies werd de hyperbare zuurstoftherapie vervangen door normale lucht). Patiënten en onderzoekers waren niet op de hoogte van hun aangewezen behandelingsprotocol. Het unieke behandelingsprotocol bestond uit 40 dagelijkse HBOT-sessies, vijf sessies per week binnen een periode van twee maanden, waarbij de patiënten in een HBOT-kamer met meerdere plaatsen en met een masker gedurende 90 minuten 100% zuurstof inademden bij 2 atmosfeer absoluut (ATA) met zuurstofschommelingen.

De studie suggereert dat het COVID-19-virus chronisch hersenletsel kan veroorzaken dat hersengebieden aantast die verantwoordelijk zijn voor cognitieve functie, mentale status en pijninterpretatie. In de gepubliceerde studie vertoonden de met HBOT behandelde patiënten een significante verbetering in hun algemene cognitieve functie en meer cognitieve verbetering met betrekking tot hun specifieke beschadigde hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor concentratie en uitvoerende functies. Er werd ook een aanzienlijke verbetering aangetoond op het vlak van energie, slaap, psychiatrische symptomen en pijninterferentie. Deelnemers in de controlegroep, die alleen de placebo (schijn)behandeling kregen, ervoeren geen significante verbetering in hun langdurige COVID-19-symptomen. De gunstige effecten van het unieke behandelingsprotocol kunnen worden toegeschreven aan neuroplasticiteit en verhoogde hersendoorbloeding in gebieden die in verband staan met cognitieve en emotionele functies.

“Het onderzoek wijst erop dat de ontwikkeling van post-COVID-19-aandoeningen met betrekking tot het centrale zenuwstelsel direct neurologisch letsel omvat, voornamelijk in de frontale kwabben - het gebied van de hersenen dat een belangrijke rol speelt in cognitieve en mentale functies. Tegenwoordig weten we dat bij sommige patiënten het virus de hersenen kan binnendringen via de cribriformplaat, het deel van de schedel dat zich net boven de neus bevindt, en chronisch hersenletsel kan veroorzaken dat zich uit in cognitieve achteruitgang, zoals hersenmist, concentratieverlies en mentale vermoeidheid”, aldus Dr. Shai Efrati, de leider van de onderzoeksgroep, Directeur van het Sagol Center en voorzitter van de medische adviesraad van Aviv Scientific. “De studie toonde aan dat HBOT kan leiden tot structureel en functioneel herstel van de beschadigde delen van de hersenen en de cognitieve, gedragsmatige en emotionele functie van patiënten die lijden aan post-COVID-19-aandoeningen kan verbeteren.”

De protocollen en evaluatieprocedures die in deze klinische studie worden gebruikt, zijn beschikbaar in de Aviv Clinics in centraal Florida en Dubai en in het Shamir Medical Center in Israël.

In oktober 2021 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een officiële definitie van long COVID om te verwijzen naar de reeks nieuwe, terugkerende of aanhoudende symptomen na de initiële COVID-19-besmetting. De definitie omvat cognitieve disfunctie als een van de gemeenschappelijke symptomen. Een studie van de Universiteit van Cambridge en Exeter om de neurologische kenmerken die in verband worden gebracht met long COVID verder te onderkennen, meldde dat 78% van de patiënten met long COVID concentratieproblemen ondervond, 69% meldde hersenmist, en 68% meldde vergeetachtigheid.

Nu er in het hele land meer gevallen van long COVID worden vastgesteld, heeft president Joe Biden onlangs de lancering aangekondigd van een nationaal actieplan voor onderzoek naar long COVID, waarin het ministerie van Volksgezondheid en Human Services wordt opgeroepen het bestaande onderzoek naar de aandoening uit te breiden en meer zorg voor patiënten te coördineren.

“Miljoenen mensen die van COVID-19 zijn hersteld, ondervinden slopende symptomen die weken, maanden of zelfs jaren na de oorspronkelijke besmetting aanhouden. Tot vandaag was er nog geen doeltreffende behandeling. Ons onderzoek is de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie die een echte oplossing aantoont voor mensen die aan long COVID lijden”, zegt Dr. Amir Hadanny, hoofdonderzoeken van Global Clinical Operations bij Aviv Clinics.

Long COVID is een van de vele aandoeningen die met HBOT kunnen worden behandeld. Eerdere HBOT-specifieke studies hebben aangetoond dat hersenletsel zoals beroerte, traumatisch hersenletsel, leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang en PTSS bij behandelingsresistente veteranen kunnen worden verbeterd en behandeld door de doorbloeding van de hersenen te verhogen, nieuwe neuronen aan te maken en het hersenmetabolisme te verbeteren.

Dezelfde mechanismen die tijdens deze klinische proeven werden toegepast, zijn door Aviv Clinics nagebootst en worden volgens dezelfde strikte protocollen toegediend, met extra cognitieve, fysieke en voedingsondersteuning voor de patiënten.

Het geavanceerde, uitgebreide behandelingsprogramma van Aviv Clinics biedt patiënten holistische zorg om een verscheidenheid aan symptomen te behandelen die verband houden met post-COVID, beroerte, traumatisch hersenletsel, hersenschudding, fibromyalgie, PTSS, de ziekte van Lyme, of om de fysieke en cognitieve prestaties op peil te houden als onderdeel van het verouderingsproces. Naast het gebruik van HBOT bereidt het medische team van Aviv voor elke cliënt een solide individueel behandelingsschema voor, inclusief fysieke en cognitieve training en een voedingsplan.

De volledig studie is hier beschikbaar. Ga voor meer informatie over Aviv Clinics naar aviv-clinics.com .



Aviv Clinics

Aviv Clinics is de leider in de behandeling van leeftijdsgebonden cognitieve en functionele achteruitgang en nieuwe toepassingen van hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) om de menselijke prestaties te maximaliseren. Op basis van een exclusief partnerschap met 's werelds grootste hyperbare geneeskunde- en onderzoeksfaciliteit, het Sagol Center van het Shamir Medical Center in Israël, introduceert Aviv een wereldwijd netwerk van klinieken die het effectieve, op bewijs gebaseerde Aviv Medical Program leveren. De twee tot drie maanden durende behandeling om de cognitieve en fysieke achteruitgang te verbeteren is gebaseerd op meer dan tien jaar onderzoek. Meer dan 1.000 patiënten werden wereldwijd behandeld onder het wetenschappelijke leiderschap van Shai Efrati, M.D., Voorzitter van de medische adviesraad van Aviv Scientific en directeur van het Sagol Center.

