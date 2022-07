Sophi.io begrüßt Global News als neuesten Kunden

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global News, eine der führenden kanadischen Nachrichtenorganisationen, hat sich für die von The Globe and Mail entwickelte KI-gestützte Automatisierungs-, Optimierungs- und Vorhersageplattform Sophi.io entschieden, um die Pflege ihrer Website-Inhalte zu automatisieren. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation und wird Sophi Site Automation einsetzen, um auf seiner Website digitale Inhalte selbstständig platzieren zu lassen.



Global News verfolgt einen äußerst innovativen kulturellen Ansatz und hat intensiv mit Sophi zusammengearbeitet, um einen Kulturwandel herbeizuführen, so dass das Redaktionsteam den Wert der Einführung von KI in der Redaktion erkennt und sich auf die Arbeit mit dieser neuen Technologie freut.

Sophi Site Automation analysiert alle Inhalte, von Videos bis hin zu Texten, und stellt jeden einzelnen Inhalt um, um die wertvollsten Inhalte an den wertvollsten Stellen auf den Webpräsenzen des Unternehmens zu platzieren und sicherzustellen, dass die Inhalte dazu beitragen, die Geschäftsziele zu erreichen.

Sonia Verma, Chefredakteurin von Global News, sagte: „Unser innovatives Redaktionsteam freut sich darauf, mit Sophi zusammenzuarbeiten, um die Automatisierung in unserer Redaktion voranzutreiben und wichtige Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, unser Publikum besser zu bedienen.“

Gabe Gonda, VP bei Sophi.io, kommentierte: „Global News, eines der bedeutendsten Nachrichten- und Informationsunternehmen Kanadas, ist eine großartige Ergänzung unseres Kundenstamms. Wir freuen uns darauf, Global News dabei zu unterstützen, ein hohes Niveau an Expertise mit modernster ML-Technologie zu verbinden, was dazu beitragen wird, bedeutende Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Über Global News

Global News bietet den Kanadiern von Küste zu Küste eine Fülle von Nachrichten und Informationen – von aktuellen Nachrichten aus ihrer Gemeinde bis hin zu tiefgreifenden, engagierten Inhalten, die komplexe Weltprobleme ins rechte Licht rücken. Global News hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Publikum mit faktenbasierten, genauen und umfassenden Nachrichten zu versorgen. Global News bietet vertrauenswürdige Informationsquellen für die Kanadier, ob im Fernsehen, im Radio oder online, darunter das Aushängeschild des Unternehmens, die Hauptnachrichten Global National, und die täglichen lokalen Nachrichtensendungen im ganzen Land. Global News ist ein Netzwerk von Corus Entertainment.

Über Sophi.io