Sophi.io欢迎Global News成为最新客户

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多伦多, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加拿大领先的新闻机构之一Global News选择由《The Globe and Mail》（环球邮报）开发的人工智能驱动自动化、优化和预测平台 Sophi.io 来实现其网站的内容管理自动化。通过其强大的创新价值，他们将使用Sophi网站自动化在其整个网站上自动布置数字内容。



Global News 在其文化方式上极具创新性，并与Sophi紧密合作，推动文化变革的深入发展，使其编辑团队看到了将人工智能引入编辑部的价值，并期待与这种新技术合作。

Sophi网站自动化 可分析从视频到文本的所有内容，调整每一项内容，将最有价值的内容放在数字资产中最有价值的位置，确保内容能够帮助他们实现商业目标。

Global News总编辑Sonia Verma表示：“我们的创新和数据驱动编辑团队期待与Sophi携手合作，将自动化带入我们的新闻编辑部，并推动强有力的决策，帮助我们更好地服务于我们的读者。”

Sophi.io副总裁Gabe Gonda表示：“Global News是加拿大杰出的新闻和信息公司之一，是我们客户群体的一个完美补充。我们很高兴能够帮助他们将高水平的人才与最先进的ML技术结合起来，协助推动显著的业务成绩。”

关于Global News

Global News为从东海岸到西海岸的加拿大人提供大量新闻和信息——从社区突发新闻，到深入、引人入胜的看待复杂世界问题的内容。Global News始终致力于为读者提供基于事实的、准确、全面的新闻报道。加拿大人可以将Global News作为电视、广播和网络上可靠的信息来源，包括旗舰新闻广播Global National和全国各地的每日本地新闻广播。Global News是Corus Entertainment的一个网络。

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