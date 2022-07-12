Sophi.io 作為最新的客戶以歡迎《環球新聞》

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T多倫多, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加拿大領先的新聞組織之一《環球新聞》（Global News）選擇了由《環球郵報》（The Globe and Mail）開發的 Sophi.io 。這是個由人工智能驅動的自動化、優化及預測的平台，用於自動化網站內容管理。透過該平台強大的創新價值，他們將使用 Sophi Site Automation 在自己網站中自動放置數碼內容。



《環球新聞》 在他們的文化方法中極具創新性，並與 Sophi 密切合作以推動文化變革，讓他們的編輯團隊看到人工智能進入新聞編輯室的價值，並期待與這項新技術合作。

Sophi Site Automation 分析他們的所有內容，從影片到文字檔，並隨機播放每條內容，將最有價值的內容放置在其數碼資產中最有價值的位置，以確保他們的內容幫助自己實現其商業目標。

《環球新聞》主編 Sonia Verma 表示：「我們以數據為導向的創新編輯團隊期待與 Sophi 攜手合作，將自動化引入我們的新聞編輯室並推動強有力的決策，從而幫助我們更好地服務觀眾。」

Sophi.io 副總裁 Gabe Gonda 評論說：「《環球新聞》是加拿大眾多卓越的新聞及資訊公司其中一份子，且是我們客戶群的非凡新血。我們很高興能幫助他們以最先進的機械學習技術與高水平的人才結合起來，這將有助於推動重要的業務成果。」

關於《環球新聞》

《環球新聞》從東岸到西岸為加拿大人提供海量的新聞和資訊，從社區中的突發新聞到深入、引人入勝的內容，將復雜的世界問題收入眼簾。《環球新聞》始終致力於為受眾提供以事實為本、準確並全面的新聞報導。加拿大人可以將全球新聞作為值得信賴的電視、廣播和在線資訊來源，包括旗艦新聞廣播 Global National 及全國各地的每日本地新聞廣播。《環球新聞》是一個 Corus 娛樂網絡。

關於 Sophi.io