CT Group aus Vietnam wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums mit der First-Class Labor Medal ausgezeichnet

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group kündigte ihre Hightech-Strategie und den Plan zur Beschleunigung der Globalisierung an.



Am Morgen des 29. Juni 2022, dem 30. Jahrestag ihrer Gründung, wurde der CT Group die First-Class Labor Medal verliehen. Der Vorsitzende der CT Group, Tran Kim Chung, wurde exklusiv mit der Second-Class Labor Medal ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung vertrat die vietnamesische Vizepräsidentin Vo Thi Anh Xuan den Staat, um die feierliche Zeremonie zu leiten. Zu Gast waren zudem viele Führungskräfte und ehemalige Führungskräfte von zentralen und lokalen Staatsbehörden, Pressechefs und das diplomatische Korps vieler Länder und internationaler Organisationen.

Der Vertreter des Vorstands der CT Group nahm die First-Class Labour Medal von der Vizepräsidentin Vo Thi Anh Xuan entgegen. Der Vorsitzende der CT Group, Tran Kim Chung, erhielt die Second-Class Labour Medal.

In den nächsten 30 Jahren wird die CT Group schrittweise CT Land (eine Tochtergesellschaft, die im Bereich der umfassenden Stadtentwicklung führend ist) mit bahnbrechenden Produkten wie CT Homes (erschwingliche High-End-Wohnungen 4.0 für die Gesellschaft), CT Town High-Class-Projekte, CT World (Megastädte der neuen Generation) und viele andere Immobilienbereiche im Land ausbauen. CT Group setzt außerdem auf den raschen Fortschritt in High-Tech-Bereichen: Fintech, Celltech, Flytech, Hitech-Konstruktion, E-Commerce, Erneuerbare Energien, KI usw., um sich dem Fortschritt Vietnams in der globalen 4.0-Revolution anzuschließen.

Um die Globalisierung voranzutreiben und zur Konkretisierung der Strategie „Turning future technology into dragons“ beizutragen, hat die CT Group ihre Niederlassungen in Vietnam und im Ausland kontinuierlich ausgebaut. Am 9. Juni 2022 wurde in Hanoi CT Innovations gegründet. Das Tochterunternehmen ist für die Verbindung von Technologieentwicklung, Innovation, Kreativität und Investitionen mit Märkten im Ausland zuständig. Am 17. Juni 2022 wurde der Hauptsitz von Realcoin Global in Dubai, der Krypto-Hauptstadt der Welt, eröffnet. Am 19. Juni eröffnete die CT Group als erstes vietnamesisches Unternehmen eine Niederlassung für Technologieforschung in Tel Aviv, Israel, um die Zusammenarbeit und den Technologietransfer zwischen der Welt und Vietnam zu fördern.

Dank umfassender Forschung und der Fähigkeit, den bevorstehenden technologischen Wandel genau vorherzusagen, ist die CT Group gut für die nächsten herausfordernden 30 Jahre vorbereitet. Die Gruppe ist bereit, mit wichtigen globalen Partnern und Finanzinstituten umfassend zusammenzuarbeiten, um das High-Tech-Segment und die nachhaltige Immobilienentwicklung zu fördern.

Website: https://ctgroupvietnam.com/

E-Mail: info@ctgroupvietnam.com

Telefon: (+84 28) 6297 1999