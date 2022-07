CT Group au Vietnam s'est vu décerner la médaille du travail de première classe, marquant le 30e Grand anniversaire

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

HÔ-CHI-MINH-VILLE, Vietnam, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group a annoncé sa stratégie high-tech et son plan pour accélérer la mondialisation.



Le 29 juin 2022 au matin, à l'occasion du milliaire d'or de la 30e année depuis sa création, CT Group a reçu la médaille du travail de première classe. La médaille du travail de deuxième classe a également été décernée pour honorer exclusivement M. Tran Kim Chung, président de CT Group. Lors de cet événement, la vice-présidente du Vietnam, Mme Vo Thi Anh Xuan, a représenté l'État pour diriger la cérémonie solennelle, aux côtés de nombreux dirigeants et anciens dirigeants, allant des organismes centraux aux organismes locaux, de dirigeants de presse et de corps diplomatiques de nombreux pays et d'organisations internationales.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a remis la médaille du travail de première classe au représentant du Conseil exécutif de CT Group. La médaille du travail de deuxième classe a été décernée à M. Tran Kim Chung, le président de CT Group

Au cours des 30 prochaines années, CT Group tirera progressivement parti de CT Land (une filiale à la tête du segment de l'aménagement urbain global) avec des produits révolutionnaires, tels que CT Homes, des logements 4.0 haut de gamme abordables pour la communauté, des projets de grand standing CT Town, des mégapoles de nouvelle génération CT World et de nombreux autres domaines immobiliers dans le pays. CT Group se concentre également sur les progrès rapides dans les domaines de la haute technologie : Fintech, Celltech, Flytech, Hitech Construction, e-Commerce, Énergies renouvelables, IA... pour s'aligner sur les progrès du Vietnam dans la révolution mondiale 4.0.

Afin de promouvoir la mondialisation et de contribuer à la concrétisation de la stratégie « Transformer les technologies futures en dragons », CT Group n'a cessé d'étendre ses bureaux au Vietnam et à l'étranger. CT Innovations a été fondée à Hanoï le 9 juin 2022, avec la charge de connecter le développement technologique, l'innovation, la créativité et l'investissement avec les marchés étrangers. Le siège social mondial de Realcoin a ouvert ses portes le 17 juin 2022 à Dubaï, la capitale mondiale des crypto-monnaies. Le 19 juin, CT Group est entrée dans l'histoire en tant que première entreprise vietnamienne à ouvrir un bureau de recherche technologique à Tel Aviv, en Israël, avec la promotion de la coopération et du transfert de technologie entre le monde et le Vietnam.

Grâce à des recherches approfondies et à la capacité de prévoir avec précision la prochaine transformation technologique, CT Group a rapidement été bien préparée pour les 30 prochaines années difficiles. Le Groupe est prêt à collaborer étroitement avec des partenaires mondiaux et des institutions financières de premier plan afin de promouvoir le segment de la haute technologie et le développement immobilier durable.

Site Internet : https://ctgroupvietnam.com/

E-mail : info@ctgroupvietnam.com

Téléphone : (+84 28) 6297 1999