越南CT Group荣获“一等劳动奖章”，庆祝成立30周年

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越南胡志明市, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group宣布了其高科技战略和加速全球化的计划。



2022年6月29日上午，CT Group在成立30年的黄金里程碑年头，获得了“一等劳动奖章”。还特别授予CT Group董事长Tran Kim Chung先生“二等劳动奖章”。在这次活动中，越南副主席Vo Thi Anh Xuan女士代表当局与来自中央、地方政府机构的许多领导人和前领导人、新闻机构负责人及许多国家和国际组织的外交使团团长一起举行了庄严仪式。

CT Group执行董事会代表从副主席Vo Thi Anh Xuan手中接过“一等劳动奖章”。“二等劳动奖章”被授予CT Group董事长Tran Kim Chung

在未来30年，CT Group将逐步通过CT Land（一家主导综合城市开发业务的子公司）推出开创性、突破性的产品，包括CT Homes（社区高端可负担住房4.0）、CT Town高端项目、新生代大都市项目CT World，以及其他众多在越南的地产地块。CT Group还将专注于高科技领域的快速发展：金融科技、Celltech、Flytech、Hitech Construction、电子商务、可再生能源、AI······将越南的发展融入全球4.0革命进程中。

为促进全球化和实现“Turning future technology into dragons”战略，CT Group不断扩大其在越南和海外的办事处。2022年6月9日，CT Innovations在河内成立，负责将技术开发、创新、创意和投资与外国市场连接起来。2022年6月17日，Realcoin Global的总部在世界加密货币之都迪拜开业。6月19日，CT Group开创了历史，成为在以色列特拉维夫开设技术研究办事处的首家越南企业，促进了世界与越南之间的合作和技术转让。

凭借广泛的研究和准确预测未来技术转型的能力，CT Group已经为未来充满挑战的30年作好充分准备。集团准备好了与大型全球伙伴和金融机构广泛合作，促进高科技行业和可持续的房地产开发。

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