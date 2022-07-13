越南的 CT Group 獲得一級勞工獎章，標誌 30 週年紀念。

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越南胡志明市, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group 宣佈其高科技策略和加速全球化的計劃。



在 2022 年 6 月 29 日上午，CT Group 在成立以來的黃金 30 年里程碑下獲得一級勞工獎章。二級勞工獎章也特別頒發給 CT Group 主席 Tran Kim Chung 先生。在此次活動中，越南副總統 Vo Thi Anh Xuan 女士代表該國出席盛大的儀式，其他嘉賓還包括許多從中央到地方政府機構的領導人和前領導人，以及多個國家和國際組織的新聞和外交首長。

CT Group 執行董事會的代表從副總統 Vo Thi Anh Xuan 女士手上獲得一級勞工獎章。二級勞工獎章頒發給 CT Group 主席 Tran Kim Chung 先生。

在未來 30 年，CT Group 將逐步善用 CT Land （一個領導全面城市開發行業的子公司），致力發展突破性的產品，例如為社區提供的高級房屋項目 4.0 CT Homes、CT Town 高級項目、新一代巨型城市 CT World，以及國內許多其他房地產領域。CT Group 同時專注於高科技領域的快速進步：金融科技、細胞科技、飛行科技和高科技建築、電子商務、可再生能源、人工智能等，旨在與越南在全球 4.0 革命中的進展保持一致。

為了促進全球化，並為「將未來技術變成巨龍」的策略作出貢獻，CT Group 至今已不斷擴大在越南和海外的辦事處。2022 年 6 月 9 日，CT Innovations 在河內成立，負責將技術開發、創新、創造力和投資與外國市場聯繫起來。2022 年 6 月 17 日，Realcoin Global 總部在全球數碼貨幣首都杜拜開幕。2022 年 6 月 19 日，CT Group 成為第一家在以色列特拉維夫開設技術研究辦事處的越南企業，致力促進世界與越南之間的合作和技術轉讓。

憑藉廣泛的研究和準確預測即將發生的技術轉型的能力，CT Group 很快將為未來 30 年的挑戰做好準備。集團現已準備好與全球主要合作夥伴和金融機構廣泛合作，以促進高科技行業和可持續地產發展。

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