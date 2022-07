Der tragbare Monitor N1F PRO von INNOCN wird während des Amazon Prime Day im Angebot sein

French German Spanish

SHENZHEN, China, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit 2014 hat das INNOCN-Team daran gearbeitet, den Markt für Monitore stetig zu verbessern. Auszeichnungen von renommierten Quellen und Berichterstattung in einflussreichen Medien wie Forbes und Rolling Stone sind direkte Ergebnisse der Bemühungen des Unternehmens. Monitore, Displays für kommerzielle Anwendungen und All-in-One-Computer sind Produkte, die die Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) herstellt und an ihre Kunden verkauft.



Das Produktionsteam von INNOCN hat mehrere erfolgreiche Geräte entwickelt, darunter der tragbare Monitor N1F PRO von INNOCN, ein neuer tragbarer USB-C-Monitor für Laptops, der freistehend und ultraflach gebaut ist. Dieser neue Monitor ist derzeit auf Amazon DE , FR und ES zu einem niedrigen Preis von 249 EUR verfügbar, am Prime Day, der in weniger als eine Woche stattfindet, wird er jedoch noch weiter reduziert.

Die überlegenen Funktionen des tragbaren Monitors N1F PRO von INNOCN tragen dazu bei, dass er sich von den besten tragbaren Monitoren auf dem Markt abhebt. Da der tragbare Touchscreen-Monitor eine Full HD 1080P-Auflösung hat, können Benutzer qualitativ hochwertige Bilder erwarten. Die Bildqualität wird durch Funktionen wie Blendschutz, IPS-Panel-Technologie und einen 178-Grad-Breitbild-Bildschirm weiter verbessert.

Ein Bildschirm, der Arbeit und Freizeitaktivitäten erleichtert, ist unerlässlich. Der tragbare Monitor N1F PRO von INNOCN kann an die meisten Laptops, Smartphones, Switch, Xbox, PS5/4/3, Mini-PCs und Digitalkameras angeschlossen werden, die USB-C und HDMI unterstützen. Dies macht den Monitor ideal, um das Leben der Benutzer zu verbessern und die Arbeitseffizienz zu steigern. Darüber hinaus können sich die Benutzer auf ein angenehmes Seherlebnis verlassen, da die flimmerfreie und Low-Blue-Light-Technologie die Augen vor Ermüdung und Reizung schützt.

Content-Ersteller in den sozialen Netzwerken, Büroangestellte, Gamer, Online-Lehrer, Designer und reisende Fotografen werden den N1F PRO besonders nützlich finden. Der Monitor ist ideal für Personen, die privat oder geschäftlich unterwegs sind oder einfach ein praktisches Gerät für Meetings unterwegs zur Hand haben möchten. Der N1F PRO wird mit allem geliefert, was benötigt wird, um loszulegen und die Erwartungen der Benutzer zu übertreffen.

INNOCN Prime Day-Angebote

Der Prime Day rückt immer näher und Amazon Prime-Mitglieder warten gespannt auf die Ankunft einiger der besten Angebote im Internet. Es ist das Ziel von INNOCN, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu niedrigen Kosten anzubieten. Der tragbare Monitor N1F PRO von INNOCN wird am 12. und 13. Juli für 199 EUR erhältlich sein, etwa 50 EUR unter dem ursprünglichen Preis. INNOCN hat auch tolle Angebote für andere Monitore, wie den INNOCN OLED Second Screen Monitor 15A1F ( Amazon DE , FR und ES ) und den INNOCN OLED Second Screen Monitor 13A1F ( Amazon DE , FR und ES ) für Laptops und MacBooks. Kunden können die Website von Amazon am Prime Day besuchen, um alle unglaublichen Angebote von INNOCN zu nutzen.

Medienkontakt

Name des Herstellers: Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Offizielle Website des Herstellers: https://www.innocn.com/

E-Mail-Adresse des Herstellers: marketing@innocn.com