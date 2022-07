Le moniteur portable N1F PRO d'INNOCN sera en vente pendant l'Amazon Prime Day

French German Spanish

SHENZHEN, Chine, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis 2014, l'équipe d'INNOCN travaille à l'amélioration du marché des moniteurs d'affichage. Les récompenses de sources respectées et la couverture médiatique influente comme Forbes et Rolling Stone sont le résultat direct de ses efforts. Les moniteurs, les écrans commerciaux et les ordinateurs tout-en-un sont tous des produits que Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) produit et vend à ses clients.



L'équipe de production d'INNOCN a créé plusieurs appareils à succès, y compris le moniteur portable N1F PRO, un nouveau moniteur portable USB C pour ordinateur portable qui est autonome et ultra mince. Ce nouveau moniteur est actuellement disponible sur Amazon DE , FR , et ES pour un faible prix de 249 euros, mais il sera réduit lors du Prime Day, qui est dans moins d'une semaine.

Les caractéristiques supérieures du moniteur portable N1F PRO d'INNOCN lui permettent de se démarquer parmi les meilleurs moniteurs portables du marché. Grâce à la résolution Full HD 1080P de ce moniteur portable à écran tactile, les utilisateurs peuvent s'attendre à des images de haute qualité. L'expérience visuelle est améliorée par des fonctionnalités telles que l'antireflet, la technologie de panneau IPS et un écran large de 178 degrés.

Il est essentiel de disposer d'un moniteur qui facilite le travail et les loisirs. Le moniteur portable N1F PRO d'INNOCN peut se connecter à la plupart des ordinateurs portables, smartphones, Switch, Xbox, PS5/4/3, mini PC et appareils photo numériques prenant en charge USB C et HDMI. Cela rend ce moniteur idéal pour améliorer la vie des utilisateurs et augmenter l'efficacité du travail. De plus, les utilisateurs peuvent être sûrs que leur expérience visuelle sera agréable grâce à la technologie sans scintillement et à faible lumière bleue, qui empêche les yeux de se fatiguer et de s'irriter.

Les diffuseurs en réseau, employés de bureau, joueurs, éducateurs en ligne, concepteurs et photographes nomades peuvent trouver le N1F PRO très utile. Le moniteur est idéal pour les personnes qui voyagent pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou simplement pour disposer d'un appareil pratique à disposition pour des réunions en déplacement. Le N1F PRO est fourni avec tout le nécessaire pour démarrer et dépasser les attentes de l'utilisateur.

Offres Prime Day d'INNOCN

Le Prime Day approche rapidement, et les membres Amazon Prime anticipent avec impatience l'arrivée de certaines des meilleures offres d'Internet. INNOCN existe pour fournir des produits de haute qualité à faible coût à ses clients. Le moniteur portable N1F PRO d'INNOCN sera disponible au prix de 199 euros les 12 et 13 juillet, soit environ 50 euros de moins que le prix d'origine. INNOCN propose également des offres exceptionnelles sur d'autres moniteurs, tels que le deuxième écran INNOCN OLED 15A1F ( Amazon DE , FR et ES ) et le deuxième moniteur d'écran INNOCN OLED 13A1F ( Amazon DE , FR et ES ) pour ordinateur poratble et MacBook. Les clients peuvent se connecter lors du Prime Day pour profiter de toutes les offres incroyables d'INNOCN.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com