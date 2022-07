Corbion stelt voor Olivier Rigaud te herbenoemen als CEO

English Dutch

De Raad van Commissarissen van Corbion maakt bekend Olivier Rigaud voor te dragen voor herbenoeming als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een tweede termijn.



Olivier Rigaud werd aangesteld in 2019 en zijn huidige termijn loopt van augustus 2019 tot mei 2023.

Mathieu Vrijsen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf de volgende toelichting: “Als Raad van Commissarissen verheugt het ons zeer dat de heer Rigaud bereid is zijn overeenkomst van opdracht met Corbion te verlengen met een tweede termijn van vier jaar (mei 2023 - mei 2027). Sinds 2019 is de heer Rigaud van grote waarde geweest voor de verdere ontwikkeling van Corbion tot een toonaangevende innovatieve onderneming op het gebied van duurzame oplossingen. Hij heeft onze groeistrategie Advance 2025 ontworpen en met succes uitgevoerd, en versterkt ingezet op ons doel Preserve What Matters. Met zijn herbenoeming zijn wij verzekerd van bestuurlijke continuïteit met het oog op de verdere uitvoering van onze strategie Advance 2025 en de realisatie van onze strategische investeringsprogramma’s, om additionele waardecreatie te realiseren voor onze aandeelhouders en andere stakeholders.”

Het voorstel tot herbenoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die op 17 mei 2023 wordt gehouden. Nadere informatie en de agenda van de AVA worden in april 2023 gepubliceerd.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

