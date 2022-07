Ibexa s'associe à Raptor pour lancer Ibexa CDP

L’éditeur de DXP renforce et étend ses fonctionnalités pour permettre aux entreprises d'obtenir une vue complète à 360° des clients sur l’ensemble des points de contact

Ibexa, l’éditeur de la plateforme d'expérience numérique B2B (DXP), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Raptor Services pour licencier sa Customer Data Platform (CDP, Plateforme de données client). Les deux organisations appartiennent au groupe QNTM et il s'agit d'une collaboration majeure pour les deux sociétés sœurs. Cet accord élargira les offres d'Ibexa et améliorera les processus marketing et de vente B2B.

Bertrand Maugain, PDG d'Ibexa, déclare : "En B2B, le processus d'achat digital implique généralement plusieurs parties prenantes, en moyenne environ 11 personnes mais ce chiffre peut monter jusqu'à 20 personnes. Les organisations veulent donc s'assurer qu'elles ont une vue complète de tous les points de contact avec les clients, ce que cette CDP apportera. L'intégration de la CDP s'aligne avec notre vision d'avoir les meilleures fonctionnalités en un seul endroit, aidant à simplifier la transformation numérique B2B.

Des informations consolidées en temps réel au niveau individuel et organisationnel, et la possibilité, par exemple, de personnaliser les offres et de prévoir le taux d'attrition des clients, donnent aux entreprises la possibilité de maximiser les gains et de minimiser les risques.

Jeppe Godske Olsen, Directeur des Partenaires chez Raptor Services, déclare : « La CDP de Raptor consolide toutes les données client provenant de plusieurs sources en une seule vue, ce qui permet de créer une expérience véritablement personnalisée pour chaque client. Vous apprenez à connaître et à comprendre les comportements de vos clients et êtes en mesure d'unifier leur parcours à partir d'une seule source. De plus, nous sommes fiers de la manière dont nous protégeons leurs données, ce qui améliore la confiance des clients et s'applique aux normes actuelles de protection des données.

Les entreprises pourront combiner les fonctionnalités fondamentales d’Ibexa DXP : contenu, expérience et commerce avec la CDP, permettant ainsi de proposer de nouvelles capacités de segmentation et de personnalisation, à un niveau qui atteint les clients qui interagissent avec eux.

La sortie prévue de ce produit intégré qui s'appellera Ibexa CDP est fin septembre et sera compatible avec Ibexa v.4.2.