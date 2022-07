Smart Communications erweitert seine Präsenz in Europa durch die Ernennung eines Sales Director für die DACH-Region

English German

NEW YORK und LONDON, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications , ein führendes Technologieunternehmen, spezialisiert auf das Kundenkommunikationsmanagement, gab heute die Ernennung von Jochen Razum als Sales Director für die DACH-Region bekannt. Jochen Razum wird die Vertriebsaktivitäten leiten und das Umsatzwachstum in der Region vorantreiben.



„Die Ernennung eines bewährten Branchenexperten wie Jochen Razum in unser Team ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Wachstumspläne des Unternehmens und dessen Expansion auf dem Markt“, sagt Chris Hall, Vice President of Sales EMEA bei Smart Communications. „Seine umfassende Erfahrung und bewährte Reputation werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die wachsende Nachfrage in Europa befriedigen wollen.“

Jochen Razum ist in München, Deutschland, ansässig. Er kommt von Quadient zu Smart Communications, wo er zuvor sieben Jahre lang den Vertrieb und das operative Geschäft in der DACH- und anderen europäischen Regionen leitete. Jochen Razum verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung als Mitarbeiter bei Softwareunternehmen wie beispielsweise Pitney Bowes.



„In den Unternehmen gibt es einen sehr starken Trend, von Legacy-Systemen, die nur in eine Richtung laufende transaktionale Kommunikation bieten, zu modernen Cloud-Technologien zu migrieren, um durch personalisierte Konversationen das Kundenerlebnis zu verbessern“, sagt Jochen Razum. „Ich bin hocherfreut, mich Smart Communications anschließen zu können. Das Unternehmen hat bereits bewiesen, dass es das wirklich führende Cloud-Unternehmen ist, wenn es um diesen geschäftlichen Nutzen geht.“

Die Innovationsfähigkeit und die Strategie von Smart Communications hinsichtlich der Cloud wurden von mehreren Analysten als branchenführend anerkannt. Dazu gehören IDC , Gartner, Aspire, Aragon und AiteNovarica.