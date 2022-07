Eko-Okna valitsi MOFFETT-ajoneuvotrukit Euroopan kuljetuksiinsa

English Finnish Polish

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut merkittävän 21,7 miljoonan euron MOFFETT-ajoneuvotrukkitilauksen puolalaiselta Eko-Oknalta, joka on Euroopan johtavia ikkuna- ja oviteollisuuden puusepäntuotteiden valmistajia. Kyseessä on ennätysmäisen suuri MOFFETT-ajoneuvotrukkien tilaus Euroopassa. Tilauksen arvosta 14,5 miljoonaa euroa on kirjattu Cargotecin ensimmäisen vuosineljänneksen ja 7,2 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitukset alkavat vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Eko-Okna on tilannut monikäyttöisen MOFFETT M4 25.3 NX -mallin, jonka nostokapasiteetti on 2 500 kg ja kaikki pyörät ovat vetäviä. Erittäin tehokas M4 NX on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä voidaan kuljettaa melkein millä tahansa kuorma-autolla tai perävaunulla. Trukkeihin on asennettu lisävarusteena kauko-ohjattava Ground Mount™ -järjestelmä, jonka langattomalla kauko-ohjaimella käyttäjä voi asentaa ja irrottaa MOFFETT-ajoneuvotrukin hetkessä. Tämän ansiosta käyttäjän ei tarvitse nousta trukkiin, mikä pienentää tapaturmariskiä.



”Tämä on erittäin merkittävä tilaus Hiab Puolalle, ja olemme todella tyytyväisiä siihen, että Eko-Okna valitsi MOFFETT-ajoneuvotrukit. Tehokkaat MOFFETTit sopivat Eko-Oknan tarpeisiin, sillä niillä voidaan toimittaa kuormia nopeasti ja turvallisesti myös haastavassa maastossa. Ajoneuvotrukkimme ovat tunnetusti luotettavia ja turvallisia, mikä oli tärkeä tekijä valintaa tehtäessä”, kertoo Piotr Żelazek, Hiab Puolan myynti- ja palvelujohtaja.

”MOFFETT-ajoneuvotrukeista on tulossa yhä suositumpi kuormankäsittelyratkaisu Euroopassa. Tämän Euroopan mittakaavassa ennätysmäisen tilauksen jälkeen niistä tulee yhä tutumpi näky, sillä Eko-Okna käyttää niitä toimituksiin kaikkialla Euroopassa”, selvittää Jann Hansen, Hiabin MOFFETT-ajoneuvotrukkien myynti- ja tuotehallinnan varajohtaja.

Kaikki MOFFETT-ajoneuvotrukit ovat eurooppalaisten Stage V -säännösten ja Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa käytössä olevien Tier 4 -päästörajoitusten mukaisia, joten niitä voidaan käyttää erittäin matalien päästöjen vyöhykkeillä.





Lisätietoja:

Piotr Żelazek, Hiab Puolan myynti- ja palvelujohtaja, puh. +48 601 350 066, piotr.zelazek@hiab.com

Jann Hansen, Hiabin MOFFETT-ajoneuvotrukkien myynti- ja tuotehallinnan varajohtaja, puh. +49 172 418 9838, jann.hansen@hiab.com



Nils Gjerstad, Hiabin viestintäjohtaja, puh. +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





