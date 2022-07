CanaDon, soutenu par Mastercard, lance un programme national visant à faire progresser la transformation numérique et la croissance des organismes de bienfaisance canadiens

TORONTO, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme pour verser et recueillir des dons en ligne au pays, a annoncé le lancement de l’Académie de croissance caritative : une initiative rendue possible par Mastercard et son nouveau programme Mastercard Changeworks . L’Académie de croissance caritative est un programme de transformation numérique gratuit qui aide les organismes de bienfaisance canadiens à passer au numérique. Grâce à ce programme, les organismes de bienfaisance développent des compétences techniques, améliorent leurs processus opérationnels et développent un état d’esprit axé sur le numérique en tirant profit de la formation, du soutien des experts, des subventions et des outils du programme. L’initiative nationale est en cours avec un programme pilote comprenant 11 organismes de partout au Canada. Le programme pilote se poursuivra jusqu’en avril 2023.



« La priorisation et l’avancement de la transformation numérique dans le secteur caritatif canadien se trouvent à un point critique, a déclaré Lizz Bryce, vice-présidente principale, Initiatives communautaires et stratégiques chez CanaDon. Grâce au généreux soutien de Mastercard, l’Académie de croissance caritative est une initiative opportune qui tire parti des meilleures pratiques adaptées du monde à but lucratif pour relever les défis uniques du secteur caritatif. Notre objectif ultime consiste à aider les organismes de bienfaisance au pays — sans frais pour eux — à établir une base numérique qui répond à leurs besoins immédiats, tout en développant des pratiques durables et une capacité interne à prospérer. »

Aborder les défis uniques du secteur

Le développement de l’Académie de croissance caritative arrive après des années de conversation avec les organismes de bienfaisance au sujet de leurs défis et besoins; elle est soutenue par la recherche originale de CanaDon dans le sondage sur les compétences numériques . Les réponses recueillies auprès de plus de 1400 organismes de bienfaisance canadiens ont révélé que ceux-ci sont à la traîne en matière d’adoption du numérique et d’investissements dans la technologie numérique, les petits organismes de bienfaisance accusant le plus de retard. Alors que la plupart des organismes de bienfaisance estiment que les outils numériques sont essentiels pour attirer des sympathisants et engager des donateurs, l’adoption du numérique a été suspendue à plusieurs reprises alors que les organismes sont confrontés à un manque de personnel, à une baisse des revenus et à une demande croissante de services — même si bon nombre des problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd’hui pourraient être gérés de manière efficace et efficiente grâce à la mise en œuvre de la technologie numérique.

« L’Académie de croissance caritative de CanaDon fournira les outils, la formation et le soutien dont les organismes sans but lucratif ont besoin pour mettre la technologie et les données au service du changement social, a pour sa part expliqué Sasha Krstic, présidente de Mastercard Canada. Mastercard est fière d’offrir la première subvention de son nouveau programme Mastercard Changeworks à CanaDon, un organisme qui aide les organismes de bienfaisance à développer leur capacité numérique depuis plus de 20 ans. »

Le programme Mastercard Changeworks est conçu pour soutenir les organismes à but non lucratif et leur communauté, grâce à une combinaison de subventions et de partenariats, ainsi que de programmes de bénévolat qui tirent parti de l’expertise des membres de l’équipe en matière de technologie et de données, des marathons de programmation virtuels et de datathons qui abordent les défis critiques liés à la technologie et aux données.

Un programme à plusieurs volets

L’Académie de croissance caritative est un programme holistique à plusieurs volets qui soutient les organismes de bienfaisance à chaque étape de leur transformation numérique. Ce programme aide les organismes de bienfaisance à adopter une culture numérique qui soutient la prise de décision basée sur les données dans différentes équipes et fonctions. Il fournit également les informations nécessaires pour engager les sympathisants et recueillir des fonds dans un monde numérique, exploiter les données pour mesurer et communiquer l’impact, et augmenter l’efficacité opérationnelle. Chaque participant au programme passera par trois phases :

Évaluation et plan d’action : Une évaluation approfondie de la technologie, des processus et de la culture actuels, suivie d’un guide personnalisé et facile à suivre pour aider les organismes de bienfaisance à hiérarchiser leurs tâches et à planifier leur réussite.

: Une évaluation approfondie de la technologie, des processus et de la culture actuels, suivie d’un guide personnalisé et facile à suivre pour aider les organismes de bienfaisance à hiérarchiser leurs tâches et à planifier leur réussite. Apprentissage soutenu et mise en œuvre : Des formations en ligne approfondies, des ateliers et des ressources pour développer des compétences et des mentalités axées sur le numérique, combinés à un soutien d’experts et à des subventions pour réduire les obstacles financiers et faciliter l’action.

: Des formations en ligne approfondies, des ateliers et des ressources pour développer des compétences et des mentalités axées sur le numérique, combinés à un soutien d’experts et à des subventions pour réduire les obstacles financiers et faciliter l’action. Soutien continu : Des ressources pour l’apprentissage continu, le développement des compétences et la croissance. Les organismes de bienfaisance auront accès à des ressources et à du matériel de haute qualité et spécifique au secteur sans but lucratif. Ces ressources soutiendront l’apprentissage continu pour aider à renforcer les capacités.



Programme pilote en cours

Les organismes qui participent au programme pilote comprennent :

Chaque organisme de bienfaisance participant au projet pilote recevra jusqu’à 10 000 $ en subventions de la part de Mastercard ainsi qu’un accès gratuit au système de gestion des donateurs de CanaDon : un outil essentiel à une collecte de fonds et à une gestion des donateurs efficaces.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est une fondation publique qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanDon.org, une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et UniteforChange.com, où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à cœur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 25 000 organismes de bienfaisance, en plus d’offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l’ère numérique. Depuis l’an 2000, plus de 3,5 millions de personnes ont versé plus de 2,2 milliards de dollars par l’entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter Facebook Instagram LinkedIn

À propos de Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard est une société technologique mondiale du secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive, qui profite à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux administrations publiques et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

