Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE : Vélo Québec dévoile les récipiendaires de sa 12e ronde de certification!

MONTRÉAL, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd’hui le nom des 3 collectivités, 4 organisations et 2 campus reconnus lors de la 12e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE . Au total, depuis le début du programme, ce sont 34 collectivités, 58 organisations et 26 campus qui ont démontré leur engagement à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour toutes et tous.



LES COLLECTIVITÉS, ORGANISATIONS ET CAMPUS RECONNUS

COLLECTIVITÉS :

Certification Bronze

Ville de Sherbrooke



Mention honorable

Ville de Repentigny

Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce

ORGANISATIONS :

Certification argent

DNV

PCI Automatisation industrielle

Certification bronze

Gendarmerie royale du Canada - Quartier général de la Division C



Mention honorable

Centre Sablon



CAMPUS :

Certification argent

Cégep de Sherbrooke



Mention honorable

ITHQ



Lors de cette ronde de certification, deux nouveautés sont apparues

Un formulaire de candidature spécialement adapté à la réalité des campus postsecondaires, alors que ceux-ci étaient jusqu’à présent évalués au même titre que les organisations. Cela permet notamment au comité de juges de mieux apprécier les initiatives destinées aux étudiant·e·s de celles offertes aux employé·e·s. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre du projet Campus VÉLOSYMPATHIQUE, financé par le Secrétariat à la jeunesse.



Pour les collectivités et les campus, un volet « Équité » a été ajouté. Celui-ci est transversal aux autres dimensions évaluées et vise à assurer une plus grande inclusivité dans les efforts de développement du vélo. Pour mieux comprendre les raisons de ce changement, consultez notre article Pourquoi le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE intègre-t-il l’Équité à sa certification?



« Nous nous réjouissons de voir grossir les rangs de nos certifiés, et de constater que plusieurs d’entre eux ont progressé depuis leur précédente candidature. À mesure que les citoyen·ne·s, employé·e·s et étudiant·e·s adoptent davantage le vélo, nos milieux de vie, de travail et d’étude rivalisent d’inventivité pour répondre à leurs besoins et inciter un plus grand nombre à se mettre en selle. En ajoutant l’Équité comme dimension transversale dans toutes les mesures en faveur du vélo, nous espérons que seront pris en compte les besoins de personnes qui, jusqu’à présent, étaient peut-être moins susceptibles d’opter pour le vélo » affirme Magali Bebronne, directrice des programmes de Vélo Québec.

La démarche de certification : un processus d’amélioration continue

Les collectivités, organisations et campus souhaitant adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE remplissent un formulaire de candidature exhaustif visant à faire le portrait de leurs initiatives pour le développement d’une véritable culture vélo.

Un comité indépendant de juges évalue les candidatures déposées en fonction des réponses données dans le formulaire et des résultats d’un sondage réalisé auprès des évaluateurs locaux. Le comité détermine ensuite le niveau de certification à accorder.

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine et diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d’une culture vélo, reçoivent une mention honorable.

Tous les candidats reçoivent un rapport de rétroaction faisant état de recommandations qu’ils pourront mettre en œuvre afin de poursuivre leurs efforts.

Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.

Les organisations, les collectivités et les campus qui souhaitent s’engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invités à visiter le www.velosympathique.com et à s’inscrire aux webinaires d’information pour les organisations, les collectivités et les campus.

La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 7 octobre 2022.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Le projet Campus VÉLOSYMPATHIQUE est pour sa part financé par le Secrétariat à la jeunesse.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

