Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 13 juillet 2022

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec ODDO BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 :

519 175 actions Dassault Systèmes, et

13 616 230,41 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 €.



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, ont été exécutées :

3 066 transactions à l’achat ;

1 725 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

637 750 titres et 25 017 697,52 € à l’achat ;

332 060 titres et 13 227 408,67 € à la vente.

###

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 3 066 637 750 25 017 697,52 1 725 332 060 13 227 408,67 26/01/2022 237 25 000 1 055 242,59 0 0 0 27/01/2022 341 50 000 2 063 653,4 0 0 0 28/01/2022 213 48 000 1 944 770 169 18 000 736 027,2 31/01/2022 0 0 0 57 25 000 1 050 885 01/02/2022 195 62 000 2 611 064 82 20 000 851 050 02/02/2022 0 0 0 299 56 000 2 396 662,65 03/02/2022 450 80 000 3 386 156,32 7 2 000 86 200 04/02/2022 0 0 0 14 14 688 619 833,6 08/02/2022 168 40 000 1 656 937,5 10 655 27 739,25 09/02/2022 0 0 0 206 40 000 1 692 793,76 10/02/2022 88 19 500 813 653,05 41 9 500 403 468,05 11/02/2022 216 50 000 2 050 267,9 9 1 500 62 242,5 14/02/2022 185 50 000 1 986 215 44 11 500 460 262,5 15/02/2022 6 1 500 60 150 72 16 420 669 112,5 13/06/2022 252 47 500 1 644 223,41 0 0 0 20/06/2022 126 20 000 674 247,5 29 6 000 204 490 21/06/2022 20 3 000 102 078,6 61 7 000 239 624,39 22/06/2022 175 27 500 920 190,75 35 5 000 170 577,5 23/06/2022 49 8 000 271 247,5 82 15 000 518 238,95 24/06/2022 0 0 0 105 20 000 722 707,24 27/06/2022 39 30 000 1 087 513,75 117 16 958 622 110,78 28/06/2022 137 25 000 907 473,75 134 18 000 657 641,25 29/06/2022 53 24 565 868 825,75 150 23 839 860 166,55 30/06/2022 116 26 185 913 786,75 2 5 000 175 575

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

