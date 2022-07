Reprise de l'activité : Un 1er semestre 2022 en nette progression

English French

Communiqué de presse Ecully, le 13 juillet 2022 – 18h





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : + 65%

Accélération des ventes sur le 2 ème trimestre (+ 74%)

trimestre (+ 74%) Activité supérieure au niveau d’avant crise sanitaire

Très bonnes performances de la France et de l’Amérique Latine





En milliers d’euros 2022* 2021* Variation 2022/2021



en % CA 1er trimestre 1 342 866 + 55% CA 2e trimestre 1 770 1 029 + 74% CA 1er semestre 3 113 1 885 + 65% CA proforma



1er semestre** 3 113 2 140 + 45%

* Chiffres non audités

** Le chiffre d’affaires 2021 proforma non audité y compris, pour comparaison, Distimp dès le 1er janvier 2021 alors que la société a été acquise le 25 juin 2021.

Engagé sur une trajectoire de croissance, Spineway a vu ses ventes s’accélérer sur le 2ème trimestre 2022 pour totaliser un chiffre d’affaires de 1,8 M€ soit une progression de 74 % par rapport à l’an passé et ce, malgré un contexte de reprise encore fragile et non-homogène sur ses zones d’implantation. Cette performance porte le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 3,1 M€ (+65% par rapport au S1 2021). Celle-ci permet au Groupe de dépasser de 19% le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 (avant crise) qui s’élevait à 2,6 M€.

L’Amérique Latine, zone historique du Groupe, demeure prépondérante avec un chiffre d’affaires de 1,5 M€ et des ventes qui progressent de 72% sur ce 1er semestre 2022.

La zone Europe, en hausse de 106% par rapport au S1 2021 avec un chiffre d‘affaires de 0,9 M€, bénéficie pleinement des synergies mises en place avec la société Distimp notamment en France désormais seconde zone du Groupe.

Au cours du 2ème trimestre 2022, le Groupe profite également de bons résultats au Moyen-Orient (+ 96%) et réalise sur le S1 2022 un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur cette zone, en progression de +171% par rapport à l’année 2021.

Un semestre dynamique porteur de croissance

Sur le semestre, le Groupe a pu en effet mettre en avant les produits issus de l’intégration de la société Distimp1 qui viennent compléter les gammes déjà existantes de Spineway. Ces nouvelles gammes représentent désormais 22% du CA du Groupe bien que non encore déployées sur l’ensemble des territoires. Les gammes historiques Mont-Blanc et Mont-Blanc MIS contribuent pour leur part à 57% du CA Groupe sur le 1er semestre 2022.

Ces bonnes performances commerciales confirment la pertinence du positionnement du Groupe qui renoue avec ses meilleurs niveaux de ventes. Conforté dans sa stratégie, alliant croissance organique et croissance externe ciblée, Spineway va poursuivre son développement afin de se positionner comme un acteur européen de référence sur le secteur du rachis.

Prochain RDV : 25 juillet 2022, Assemblée Générale Extraordinaire

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com



Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



Eligible



PEA/ PME





ALSPW





Euronext Growth











AELIUM



Finance et Communication



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr





1 Présence à la SFCR (Société Française de Chirurgie Rachidienne) – Communiqué du 24 juin 2022

Pièce jointe