Atos renforce sa gouvernance pour mener à bien son projet stratégique

Paris, le 13 juillet 2022 – Atos annonce aujourd'hui le renforcement de sa gouvernance pour garantir la bonne exécution de son plan d’amélioration de performance opérationnelle et son projet de transformation stratégique visant à créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes, en particulier ses clients, salariés et actionnaires :

1. Au niveau de l’équipe de direction

À la suite de l’annonce du départ de Rodolphe Belmer le 14 juin dernier, le Conseil d’administration a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction qui prendra ses fonctions à compter de ce jour. Elle est chargée de mettre en œuvre le plan d’amélioration de la performance opérationnelle du Groupe et son projet de transformation stratégique. Rodolphe Belmer quitte ses fonctions au sein d’Atos au moment de l’annonce.

Cette équipe dirigeante sera composée de :

Nourdine Bihmane , Directeur Général du Groupe (avec effet immédiat) et co-CEO en charge de l'activité Tech Foundations, de l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment de la génération de trésorerie.





Diane Galbe , Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support du Groupe.





Philippe Oliva, co-CEO en charge de l'activité Digital, Big Data et Sécurité, ainsi que du plan d'accélération et d'innovation pour ces activités de croissance. Philippe Oliva conserve son mandat social de Directeur Général Délégué du Groupe.





Ils effectueront leurs missions respectives sous la supervision du Conseil d’administration et, pour ce qui concerne le projet stratégique, du Comité ad hoc formé en son sein.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d’administration, remercie Rodolphe Belmer : « Il a joué un rôle essentiel en mettant Atos en situation de définir le plan stratégique solide, réaliste et créateur de valeur dont l’entreprise a besoin. »

Il ajoute : « Je suis très heureux que nous ayons une équipe dirigeante très solide et pleinement engagée au service de la réussite de ce projet d’envergure. Nourdine Bihmane et Philippe Oliva seront particulièrement concentrés sur le développement des activités des entités dont ils seront les directeurs généraux, respectivement le nouvel Atos et Evidian, lorsque le projet de séparation pourra être mis en œuvre. Diane Galbe aura en charge le pilotage de ce projet stratégique et l’exécution concrète de la séparation des activités. Ils mèneront leurs missions respectives sous la supervision du comité ad hoc et du Conseil d’administration. »

Le Conseil d’administration est pleinement confiant dans cette nouvelle équipe dirigeante qui combine, d’une part, les compétences opérationnelles requises avec Nourdine Bihmane et Philippe Oliva, ayant chacun plus de vingt ans de métier dans leurs secteurs respectifs, et, d’autre part, l’expérience nécessaire pour exécuter ce projet avec Diane Galbe, qui a déjà mené avec succès plusieurs transformations et opérations M&A.

2. Les évolutions du Conseil d’administration et de ses comités :

Le Groupe Atos rappelle que la composition du Conseil d’administration a évolué à l’occasion de l’Assemblée générale tenue en mai 2022 avec l’arrivée de :

Kat Hopkins, Directrice des Talents, de la Gestion des Carrières et de la Formation chez Atos, spécialiste des ressources humaines, qui apporte notamment au Conseil sa vision en termes de gestion et d'attraction des talents et de formation ainsi que sa connaissance des métiers du Groupe,





René Proglio , ancien associé d'Arthur Andersen et banquier d'affaires, dont l'expérience est reconnue en matière d'audit, de comptabilité et de transactions financières,





Astrid Stange , ancienne Directrice des Opérations du groupe Axa et Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group, qui apporte au Conseil son expérience opérationnelle de vastes transformations digitales et opérationnelles du côté client et sa connaissance intime du secteur financier et de l'assurance, l'une des verticales clés du Groupe,





Elizabeth Tinkham, ancienne Senior Managing Director chez Accenture, qui apporte au Conseil une longue expérience des activités cloud et du secteur IT et une connaissance pointue des hyperscalers.





Le Conseil ainsi renforcé est doté des compétences nécessaires pour superviser la transformation du Groupe. Par ailleurs, le Conseil a l’intention de continuer à enrichir ses compétences.

Les présidences du Comité des Comptes, du Comité des Nominations et de Gouvernance ainsi que du Comité des Rémunérations ont également évolué avec la désignation de :

René Proglio comme Président du Comité des Comptes ;



Elizabeth Tinkham comme Présidente du Comité des Nominations et de Gouvernance ;



Astrid Stange comme Présidente du Comité des Rémunérations.





comme Président du Comité des Comptes ;

La composition des Comités du Conseil à date est donc la suivante :

Comité des Comptes : René Proglio (Président), Vivek Badrinath et Vernon Sankey ;





Comité des Nominations et de Gouvernance : Elizabeth Tinkham (Présidente), Lynn Paine, Édouard Philippe et Vernon Sankey ;





Comité des Rémunérations : Astrid Stange (Présidente), Vesela Asparuhova et Valérie Bernis ;



Comité RSE : Valérie Bernis (Présidente), Farès Louis et Astrid Stange.





: Astrid Stange (Présidente), Vesela Asparuhova et Valérie Bernis ;

Enfin, un Comité consultatif ad hoc chargé de superviser l’étude et la mise en œuvre du projet stratégique par l’équipe de direction a été formé au sein du Conseil d’administration. Ce comité est composé en majorité d’administrateurs indépendants et présidé par René Proglio.

***

Le projet de transformation du Groupe a été présenté lors de sa journée investisseurs (Capital Markets Day), le 14 juin dernier.

Nourdine Bihmane a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la technologie, pilotant des programmes de transformation d'envergure, la croissance et la performance de P&L. Nourdine a occupé plusieurs rôles globaux de direction entre l'Europe, l'Amérique du Nord et les marchés émergents. Il était récemment Vice-Président Exécutif en charge du Global Delivery et de la région Marchés de Croissance. Il bénéficie d'une expertise commerciale et opérationnelle élargie d'Atos, notamment dans les secteurs de l'infogérance et de la décarbonation.





Philippe Oliva a rejoint Atos en avril dernier en tant que Directeur Commercial du Groupe, apportant une grande expérience internationale dans le secteur du numérique, après avoir passé près de 20 ans chez IBM où il a géré les technologies intégrées, les services cloud et les services hybrides.





Diane Galbe est une professionnelle reconnue pour son expérience unique en matière de transformation d'entreprises et de carve-outs. Elle a rejoint Atos en mars 2022 en qualité de Secrétaire Générale du Groupe, en charge de la Stratégie, de la RSE et des Fusions & Acquisitions. Précédemment, Diane Galbe avait occupé pendant 15 ans différents postes de direction chez Suez. Elle a notamment été membre du Comité Exécutif et Directrice Générale Adjointe du Groupe, en charge de la stratégie, de la transformation et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions.





****

