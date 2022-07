EROLD SA : Evolution de la gouvernance

Evolution de la gouvernance

L’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire d’EROLD, groupe média numérique indépendant, s’est réunie ce matin à 10h00 dans les locaux de la société KEEZE, sis au 57 rue de la Chaussée d’Antin, à Paris 9ème.

Les actionnaires ont approuvé à l’unanimité l'évolution du mode de gouvernance, de société anonyme à directoire et conseil de surveillance à société anonyme à conseil d’administration.

Cette modification du mode d'administration et de direction permettra à EROLD de disposer d'une plus grande réactivité décisionnelle, très alignée avec la vision des principaux actionnaires, au moment où elle se doit de prendre des virages stratégiques structurants sur des marchés en mutation tout en bénéficiant du récent partenariat opérationnel et capitalistique avec le Groupe Marie-Claire.

A ce titre, l’Assemblée Générale a approuvé, également à l’unanimité, les nominations de Madame Dominique Noël et de Messieurs Patrice Angot, Hervé Dumesny, Amalric Poncet et de la société Montagut Participations représentée par Monsieur Franck Boget en tant qu’administrateurs pour une durée de 4 ans. Il est précisé que la société BGT, représentée par Monsieur Benoit Sillard, avait renoncé à postuler à un mandat d’administrateur pour convenance personnelle.

C’est également à l’unanimité que les actionnaires ont entériné les nominations de Messieurs Thierry Casseville et Arnaud de Contades en tant que censeurs.

Le Conseil d’Administration est donc désormais constitué de 5 administrateurs et 2 censeurs.

A la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé Hervé Dumesny Président du Conseil d’Administration. Le conseil a ensuite nommé à l’unanimité Madame Stéphanie Tricot, qui occupait la fonction de Directrice Administrative et Financière, comme Directrice Générale mandataire sociale avant l’arrivée d’un nouveau Directeur Général dont le recrutement est en cours. L’équipe de l’ancien directoire reprenant ses fonctions respectives au sein du nouveau comité de direction.

Hervé Dumesny, Président du Conseil d’Administration d’EROLD, a déclaré : « C’est une étape importante pour notre Groupe. Cette évolution de la gouvernance va nous permettre d’être plus efficaces et réactifs opérationnellement afin de mettre en œuvre la stratégie partagée par l’ensemble du Conseil. Je me réjouis également du retour de Thierry Casseville en tant que censeur, qui va ainsi permettre à Erold de bénéficier de l’expertise au sein du Conseil de ses principaux fondateurs. Le Conseil a exprimé sa totale confiance envers Stéphanie Tricot, qui saura, avec l’aide d’un comité de direction expérimenté et soudé, mener durant cet exercice de transition la feuille de route et l’inflexion de la stratégie nécessaire au redressement de la société. Nous demeurons convaincus qu’Erold, fort de ses actifs puissants et de son savoir-faire, dispose des meilleurs atouts pour poursuivre son développement rentable sur les prochaines années, notamment au travers du partenariat synergique avec le Groupe Marie Claire. »

Prochaine communication : chiffre d’affaires semestriel le 27 juillet 2022

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés. Erold a développé avec sa communauté une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites. Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Erold, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires. Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.f

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr

Pièce jointe