Synchronoss erweitert die Plattformunterstützung um Alibaba und Google Cloud

BRIDGEWATER, New Jersey, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. („Synchronoss“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud- und Messaging-Plattformen und digitalen Produkten, gab heute bekannt, dass Synchronoss Personal Cloud und Synchronoss Email Suite für die Alibaba Cloud und die Google Cloud zertifiziert wurden. Zusätzlich zu Amazon AWS und Oracle OCI, die bereits im Einsatz sind, ermöglichen die neuen Zertifizierungen Anwendern mit Multi-Cloud-Umgebungen die globale Bereitstellung und Skalierung von Synchronoss Personal Cloud und Synchronoss Email Suite.

Synchronoss Personal Cloud und Synchronoss Email Suite werden von führenden Dienstanbietern auf der ganzen Welt genutzt und unterstützen mehr als 250 Millionen Abonnenten. Jeder Dienstanbieter hat seine eigenen spezifischen Anforderungen, beispielsweise in Bezug auf die Sicherheit der Inhalte, die Datenhoheit, die Einhaltung der Vorschriften und die Kosten. Durch die Unterstützung der Alibaba Cloud und der Google Cloud können Dienstanbieter ihre Systeme auf Multi-Cloud-Umgebungen und geografische Gebiete ausweiten und gleichzeitig Sicherheit, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Mit der Zertifizierung von Personal Cloud auf den Plattformen von Alibaba und Google ist Synchronoss gut positioniert, um seine Produkte an Kunden in ganz Asien und darüber hinaus zu liefern.

„Unsere globalen Kunden haben ganz eigene Anforderungen in Bezug auf Leistung, Kosten, Compliance und vor allem Datenhoheit“, sagte Patrick Doran, Chief Technology Officer bei Synchronoss. „Durch die Ausweitung der Personal Cloud auf Alibaba und der Email Suite auf Google Cloud ist Synchronoss in der Lage, sichere, kostenoptimierte, zuverlässige und skalierbare Lösungen direkt im jeweiligen Land zu liefern, was unserer Strategie der Unterstützung hybrider und multipler Cloud-Umgebungen entspricht.“

„Die Kombination der Synchronoss Email Suite mit der Google Cloud bietet Kunden eine hochskalierbare und zuverlässige Lösung, die weltweit leicht zugänglich ist“, sagte Gia Winters, Managing Director für Google Cloud. „Wir freuen uns darauf, Synchronoss mit unserer Infrastruktur unterstützen zu können, um mit der Nachfrage in den Schlüsselregionen der Welt über das Produktportfolio hinweg Schritt zu halten.“

Führende Tier-One-Dienstanbieter nutzen Synchronoss Personal Cloud, Synchronoss Email Suite oder beides, um mehr als 250 Millionen Abonnenten weltweit zu unterstützen und dabei mehr als 142 Petabyte an Daten zu speichern und zu verwalten.

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) entwickelt Software, mit der Unternehmen weltweit zuverlässig und ansprechend mit ihren Abonnenten in Verbindung treten können. Die Produktpalette des Unternehmens trägt dazu bei, Netzwerke zu optimieren, Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, um so neue Einnahmequellen freizusetzen, Kosten zu senken und Markteinführungen zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen auf die Produkte von Synchronoss, um mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, im Einklang zu bleiben. Deshalb arbeiten weltweit jeden Tag mehr als 1.300 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter daran, die Welt mit innovativen Lösungen besser zu vernetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com.

