Synchronoss étend la prise en charge de la plateforme pour Alibaba et Google Cloud

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, New Jersey, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui que sa suite de cloud personnel et sa suite de messagerie éponyme ont été certifiées sur Alibaba Cloud et Google Cloud, respectivement. En plus d'Amazon AWS et d'Oracle OCI déjà utilisés, les nouvelles certifications fournissent aux clients des environnements multi-cloud pour déployer et faire évoluer Synchronoss Personal Cloud et Synchronoss Email Suite à l'échelle mondiale.



Synchronoss Personal Cloud et Synchronoss Email Suite sont utilisées par des fournisseurs de services de premier plan dans le monde entier, prenant en charge plus de 250 millions d'abonnés. Chaque fournisseur de services a ses propres exigences spécifiques, y compris la sécurité du contenu, la souveraineté des données, la conformité et les coûts. La prise en charge d'Alibaba et Google Cloud permet aux fournisseurs de services d'étendre leur déploiement à travers des environnements et des zones géographiques multi-cloud tout en garantissant la sécurité, l'accessibilité et la fiabilité. Synchronoss est bien positionnée pour fournir ses produits à ses clients en Asie et au-delà maintenant que le Personal Cloud est certifié sur les plateformes Alibaba et Google.

« Nos clients mondiaux ont des exigences spécifiques en matière de performance, de coûts, de conformité et, surtout, de souveraineté des données », a déclaré Patrick Doran, directeur technologique chez Synchronoss. « En étendant Personal Cloud sur Alibaba et la Suite de messagerie sur Google Cloud, Synchronoss est en mesure de fournir des solutions nationales sécurisées, optimisées par rapport aux coûts, fiables et évolutives, conformément à notre stratégie de prise en charge d'environnements cloud hybrides et multiples. »

« La combinaison de Synchronoss Email Suite fournie via Google Cloud offre aux clients une solution hautement évolutive et fiable, facilement accessible dans le monde entier », a déclaré Gia Winters, directrice générale de Google Cloud. « Nous sommes impatients de soutenir Synchronoss avec notre infrastructure afin de suivre le rythme de la demande dans les territoires clés du monde entier à travers leur portefeuille de produits. »

Les principaux fournisseurs de services de premier niveau utilisent Synchronoss Personal Cloud, Synchronoss Email Suite, ou les deux pour gérer plus de 250 millions d'abonnés dans le monde entier, stockant et gérant plus de 142 pétaoctets de données.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. C'est pourquoi plus de 1 300 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s'efforcent chaque jour de repenser un monde synchronisé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Matt Glover/Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com