シンクロノス (Synchronoss) はプラットフォームサポートをアリババ (Alibaba) とグーグルクラウド (Google Cloud) に拡張する

この認定は、シンクロノス・パーソナル・クラウド (Synchronoss Personal Cloud) とシンクロノス・メール・スイート (Synchronoss Email Suite) を世界中に展開するために、お客様にマルチクラウド環境を提供する必要性に対応するものである

