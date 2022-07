Synchronoss, Alibaba 및 Google Cloud에 대한 플랫폼 지원 확대

이번 인증 획득으로 멀티 클라우드 환경에 속한 전 세계 고객들에게 Synchronoss Personal Cloud 및 Synchronoss Email Suite 제공해야 하는 필요성에 대응

July 13, 2022 12:41 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES